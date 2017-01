Die Amberger Handballfans hatten das Ende der vierwöchigen Spielpause herbeigesehnt und wurden am Samstag in der GMG-Dreifachturnhalle Zeuge eines Spitzenspiels, das nicht nur auf dem Papier eines war. Am Ende einer "hochklassigen Partie" (HG-Trainer Roland Schmid) trennte sich die HG Amberg gerecht von der SG Regensburg II mit einem 27:27 (15:14).

Die Hausherren, angetrieben von Kapitän Tobias Streber und Spielmacher Marek Nachtman, lagen ab dem Spielstand von 5:4 in Führung. Die stabile und aggressive Abwehr der Vilsstädter stellte die Regensburger immer wieder vor Probleme. In der Offensive "wurden endlich mal wieder Auslösehandlungen konsequent durchgeführt" (Schmid) und durch Shooter Bastian Schaller abgeschlossen. Die Gäste aus Regensburg, besetzt mit einigen Spielern mit höherklassiger Erfahrung, ließen sich aber nicht abschütteln und lagen beim 15:14-Halbzeitstand aus Amberger Sicht aussichtsreich im Rennen.Als die Domstädter Anfang der zweiten Hälfte ihren besten Angreifer, Sebastian Heiligtag, besser ins Spiel brachten, ordnete HG-Trainer Schmid eine konsequente Manndeckung an. Die Maßnahme sollte sich auch auszahlen, obwohl Heiligtag sechs Tore aus dem Feld erzielte. Amberg konnte - obwohl die Mannschaft insgesamt acht Minuten länger in Unterzahl agierte - bis zur 58. Minute stets eine leichte Führung behaupten. Dann drohte die Partie zu kippen, doch gestützt auf eine guten Keeper Martin Feldbauer holte sich die HG das verdiente 27:27-Remis. "Nach 58 Minuten hätte ich ein Unentschieden als Punktverlust gewertet, nach 60 Minuten war es aber ein Punktgewinn und ein gerechtes Unentschieden", bilanzierte Roland Schmid. Regensburg hatte bewiesen, dass die 14:4 Punkte im bisherigen Saisonverlauf kein Zufall waren und sicherte sich mit dem Zähler sogar die Tabellenführung, da der bisherige Klassenprimus Forchheim mit 28:29 gegen die HSG Nabburg/Schwarzenfeld verlor. Insgesamt waren die Ergebnisse des Spieltags wieder ein Beleg für eine verrückte Oberliga-Saison: Die Amberger rutschten trotz des Punktes auf den fünften Rang ab.HG Amberg: Tor: Feldbauer, Raschke Feld: Schaller 8, Nachtman 5/1, Klee 4, Termer 4/1, Streber, Pürckhauer je 2, Strasser, Turner je 1, Kührlings, Schräder.