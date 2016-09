Der ERSC Amberg startet am heutigen Freitagabend, 9. September, ab 20 Uhr mit der Vorbereitung auf heimischen Eis. Kurz vorher musste der Eishockey-Landesligist zwei erhebliche Abgänge verzeichnen.

Oberliga Nord als Ziel?

Nichts überstürzen

Kartenpreise Einzelkarte



Stehplatz: Vollzahler 6 Euro; ermäßigt 4 Euro Sitzplatz: Vollzahler 8 Euro; ermäßigt 6 Euro



Dauerkarte



Stehplatz: Vollzahler 78 Euro; ermäßigt 52 Euro Sitzplatz: Vollzahler 104 Euro; ermäßigt 78 Euro



Die Dauerkarten gelten für alle Pflicht-Heimspiele (7 Hauptrunde + 5 Zwischen- bzw. 7 Abstiegsrunde) sowie für die 5 Vorbereitungsspiele in Amberg. Im Fall des Erreichens der Play-Offs müssen reguläre Tickets gekauft werden. Bei einer Neumitgliedschaft (mindestens für 2 Jahre) gibt es die Stehplatz-Saisontickets kostenlos (Sitzplatz mit Aufpreis).

Zum einen ist das Verteidiger Roman Göldner, der privat nach Bamberg umgesiedelt ist. Auch wenn der Pass des 34-Jährigen auf dessen Wunsch noch beim ERSC verbleibt, ist es doch höchst unwahrscheinlich, dass Göldner unter diesen Voraussetzungen zu Einsätzen kommt. Ebenso hart trifft die Löwen der Verlust von Stürmer Daniel Krieger."Wir hatten eigentlich bis vor kurzem seine feste Zusage. Aber offenbar will Dani nun unbedingt höherklassig spielen, und wir wollen ihm den Weg nicht verbauen. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg", sagte Obmann Chris Spanger, der doch etwas überrascht war. Dem Vernehmen nach soll Krieger bei einem Verein aus der Oberliga Nord im Gespräch sein.Auf dem Transfermarkt wollen die Vereinsverantwortlichen des ERSC nicht überstürzt tätig werden: "Notfalls müssen das die Spieler als Team kompensieren", sagt Spanger. Der Markt werde aber - wie bislang auch - beobachtet.Mit Beginn des Eistrainings startet der ERSC Amberg auch den Verkauf der Saisontickets. Diese können am Freitag, 9. September, von 17-18 Uhr, Montag, 12. September, von 19-20 Uhr sowie am Samstag, 17. September, von 15-16 Uhr (vor dem ersten Testspiel gegen Heilbronn) erworben werden. Der Verkauf (nur Barzahlung) findet jeweils im Eisstadion beim Nachwuchsoffice statt.