Am Sonntagabend kassiert der ERSC Amberg bei den Kissinger Wölfen im vierten Aufeinandertreffen mit 4:5 erneut eine knappe Niederlage. Aber: Die Löwen zeigen sehr viel Moral und eine - anhand der Voraussetzungen - überragende Leistung.

Denn die Amberger Rumpftruppe schlittert knapp an der Überraschung vorbei, "ohne Acht" verliert der ERSC 4:5 in Kissingen. Rein vom Papier her konnte man von einem "Duell mit ungleichen Waffen" sprechen, denn während die Wölfe unter der Woche mit dem litauischen U20-Nationalstürmer Donatas Vitte ihrem internationalen "Transfer-Monopoli" einen weiteren Kontingentspieler hinzufügten, kam der ERSC personell auf dem Zahnfleisch daher. Acht Leistungsträger (Hampl, Rybka, Aukofer, Schönberger, Groz, Schopper, Flamik, Trometer) fehlten krankheits- oder verletzungsbedingt - unmöglich zu kompensieren. Umso höher muss man die Leistung des "Minikaders" bewerten, der den mit sechs ausländischen Akteuren angetretenen Gastgebern bis zum Ende große Probleme bereitete.Das sah auch ERSC-Vorstand Mustafa Sugle so: "Unsere Jungs haben sich wacker geschlagen. Schade wegen der vielen Ausfälle, denn heute wäre Kissingen fällig gewesen." In einem weitgehend ausgeglichenen Anfangsdrittel konnte Amberg durch einen Schlagschuss von Verteidiger Markus Hausner in Führung gehen, musste aber kurz vor der Drittelpause noch den Ausgleich durch den Kanadier Evans hinnehmen.Der Mittelabschnitt begann mit einem offenen Schlagabtausch. Nold traf zum 2:1 für Kissingen, Florian Wrobel zum 2:2 genau in den Winkel und Vitte zum neuerlichen Vorsprung für die Wölfe - und das alles in kaum zwei Minuten. Beinahe wäre Amberg durch Farnbauer der neuerliche Ausgleich geglückt, der Löwenstürmer scheiterte aber an Zukovats im Wölfe-Tor und quasi im Gegenzug erhöhte Evans auf 4:2. Spielertrainer Mikhail Nemirovski ließ kurz darauf das 5:2 folgen und damit schien die Partie eigentlich schon entschieden. Das dachten sich wohl auch die Gastgeber, die den Vorsprung im Schlussdrittel nur noch verwalten wollten und die Moral der Löwen unterschätzten. Die kamen nun vehement zurück. Zunächst durch das 5:3 von Florian Bartels im Powerplay, und als dann Daniel Smazal im Alleingang auf 5:4 verkürzte, zeigten sich die Wölfe ganz offensichtlich beeindruckt.war nun vollends am Drücker und der Ausgleich lag spürbar in der Luft, vor allem als der ERSC nochmals zu einer Überzahl kam. Mit dem nötigen Glück und der vorhandenen Routine brachten die Kissinger aber den knappen Vorsprung über die Zeit. Pech für die Löwen, die im Kampf um die Play-Off-Plätze aber weiter gut im Rennen liegen.