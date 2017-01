Mitten in das fünfminütige Power-Play des ERSC Amberg gelang dem TSV Farchant im Hinspiel ein Unterzahltor. Der Gegner am heutigen Abend spielt laufintensives, unkompliziertes Eishockey. Die Werdenfelser sind zwar Tabellen-Schlusslicht, das Spiel sollten die Jungs von Coach Alex Reichenberger aber ernst nehmen.

In der Zwischenrunde gibt es keine Selbstläufer. Der ERSC Amberg trifft am heutigen Freitag um 20.15 Uhr im Eisstadion am Schanzl auf den TSV Farchant. Dieser ist aktuelles Schlusslicht in der Zwischenrunde - aber die Werdenfelser daran zu messen, könnte fatale Folgen haben. In dieser Qualifikation gibt es keinen schwachen Gegner mehr.Was passiert, wenn eine Mannschaft nicht konzentriert bei der Sache ist, erlebten die Löwen schon beim Hinspiel am vergangenen Samstag, bei dem sie nur mit Glück und einem Schlussspurt der Niederlage entgingen und die Partie in Garmisch Partenkirchen drehen konnten. Das Team von Trainer Stefan Meyer spielt ein unkompliziertes, laufintensives Eishockey und ist auch auswärts nicht zu unterschätzen. Das hat der TSV Farchant auch schon in Schweinfurt angedeutet, wo man sich allerdings zu viele Strafzeiten leistete und dafür mit 9:5 bestraft wurde. Aber trotzdem: Fünf Auswärtstore in Schweinfurt sind eine Ansage. Möglicherweise kommen die Oberbayern auch besser zurecht, wenn sie nicht das Spiel machen müssen.Coach Alex Reichenberger und seine Mannschaft werden ihre Lehren aus dem Hinspiel gezogen haben. Die "Eishackler" sollten nicht frei zum Kontern kommen. In der eigenen fünfminütigen Powerplaysituation am Samstag kam Farchant zu einem Penalty und ihnen gelang ein Unterzahltor. Zumindest kann der ERSC diesmal ausgeruht in die Partie gehen und hat nicht 20 Stunden vorher noch ein schweres Spiel absolviert, wie am vergangenen Wochenende. Auch steckt die lange Busfahrt diesmal in den Knochen des Gegners. Und weil keine neuerlichen Verletzungen hinzugekommen sind und möglicherweise Neuzugang Daniel Smazal sein Debüt im Löwentrikot feiern könnte, sind die Voraussetzungen für die Amberger diesmal schon um einiges besser. Ein Selbstläufer muss das für den ERSC deshalb aber nicht werden. Die Anstrengungen könnten sich lohnen, denn mit einem vollen Dreier würden die Löwen einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Play-Off-Teilnahme gehen und hätten einen Konkurrenten spürbar distanziert.