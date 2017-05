Hirschau/Amberg. In Windischenbach fanden die Gau-Einzelmeisterschaften im Geräturnen statt. 48 Turner aus 6 Vereinen traten in 11 Wettkampfklassen, nach Jahrgängen gestaffelt, an. Die Turner zeigten hervorragende Leistungen an den Geräten Boden-Sprung-Barren-Reck. Mit großem Abstand siegten im Wettkampf 8 Tim Goschler (TuS Hirschau), im Wettkampf 10 Leonardo Kiener (TuS Hirschau), und im Wettkampf 11 Johannes Kellner (TV Amberg). Die Turner zeigten in ihren Übungen bereits schwierige Elemente, die einen hohen Trainingsaufwand erfordern. Am Boden turnte Tim Goschler seine Höchstwertung. Johannes Kellner und Leonardo Kiener zeigten jeweils am Reck eine fast fehlerfrei Übung und erzielten hier Höchstnoten.