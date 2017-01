Wie dominant tritt Titelverteidiger SV Raigering auf? Wie schlägt sich der FC Amberg? Und entscheidet die Hallenfußballmeisterschaft Budenzauber oder rustikales Spiel? Ausrichter ESV Amberg erwartet erstens Antworten und zweitens rund 500 Zuschauer in der triMAX-Halle.

28. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball Herren



Samstag, 14. Januar, triMAX



Gruppe A



ESV Amberg, ESV Regensburg, FSV Gärbershof, SV Raigering, Schiedsrichter.



Gruppe B



FC Amberg, DJK Amberg, SGS Amberg, Germania, SV Inter Bergsteig.



Vorrunde



10.00 Uhr ESV Amberg - ESV Regensburg 10.15 Uhr SV Raigering - FSV Gärbershof 10.30 Uhr FC Amberg - DJK Amberg 10.45 Uhr Germania - SGS Amberg 11.00 Uhr Schiedsrichter - ESV Amberg 11.15 Uhr ESV Regensburg - SV Raigering 11.30 Uhr SV Inter Bergsteig - FC Amberg 11.45 Uhr DJK Amberg - Germania 12.00 Uhr Schiedsrichter - FSV Gärbershof 12.15 Uhr SV Raigering - ESV Amberg 12.30 Uhr SGS Amberg - SV Inter Bergsteig 12.45 Uhr Germania - FC Amberg 13.00 Uhr Gärbershof - ESV Regensburg 13.15 Uhr Schiedsrichter - SV Raigering 13.30 Uhr SGS Amberg - DJK Amberg 13.45 Uhr SV Inter Bergsteig - Germania 14.00 Uhr ESV Amberg - FSV Gärbershof 14.15 Uhr Schiedsrichte - ESV Regensburg 14.30 Uhr FC Amberg - SGS Amberg 14.45 Uhr DJK Amberg - SV Inter Bergsteig



Endrunde



15.45 Uhr 1. Halbfinale 16.00 Uhr 2. Halbfinale



16.45 Uhr Endspiel

Zur Erinnerung: Sieger im vergangenen Jahr bei der Stadtmeisterschaft im Hallenfußball war der SV Raigering. Das Endspiel entschieden die Panduren gegen den Überraschungsfinalisten DJK Amberg klar mit 4:1. Dem Titelverteidiger und Gewinner von 2013 räumt Christoph Sabisch gute Chancen ein, erneut Amberger Hallenmeister zu werden. "FC Amberg und Raigering sind einfach die besten Teams, aber der FC wird wahrscheinlich nicht mit kompletter Mannschaft auflaufen", sagt der Pressesprecher des ESV Amberg, in diesem Jahr Ausrichter des Turniers. "Eher unwahrscheinlich, dass die DJK Amberg ihren Erfolg wiederholen kann", meint Sabisch.Im vergangenen Jahr hatte sich Germania im Halbfinale nach Neunmeterschießen der DJK geschlagen geben müssen. In der Vorrunde gelang der Mannschaft sogar völlig überraschend gegen den späteren Turniersieger SV Raigering ein 1:0-Sieg. In diesem Jahr werde es schwieriger: "Ich glaube, die hatten im Winter ein paar Abgänge."Fans dürfen sich auf ein torreiches, interessantes und faires Turnier freuen. 500 Zuschauer werden erwartet. Sabisch rechnet heuer mit mehr Budenzauber: Im vergangenen Jahr habe es recht wenig Tore gegeben. "Das wird sich dieses Jahr ändern und in normalen Bahnen laufen. Beim Hallenfußball können recht schnell Tore fallen."Zehn Mannschaften treten am Samstag, 14. Januar, ab 10 Uhr in zwei Gruppen gegeneinander an. In der Eröffnungspartie spielen der ESV Amberg gegen den ESV Regensburg: "Wir haben gedacht, das ist eine witzige Geschichte, noch einen ESV einzuladen." Die Amberger hätten freundschaftliche Kontakte nach Regensburg. Die beiden ESVs haben schon Freundschaftsspiele und ein kleines Hobbyturnier organisiert. Außerdem brauchten die Veranstalter noch eine Mannschaft, damit der Spielplan aufgeht. Im zweiten Spiel um 10.15 Uhr tritt dann der Titelverteidiger zum ersten Mal an, der FC Amberg spielt um 10.30 Uhr seine erste Partie.Am Sonntag, 15. Januar, spielen ab 10 Uhr die C-Junioren um die Stadtkrone: FC Amberg, SV Raigering, JFG Amberg West 08, Amberg und Inter. Um 13.30 suchen die A-Junioren ihre Titelträger: mit der Gastmannschaft aus Wernberg, FC Amberg, DJK, Schiedsrichtergruppe, Raigering, Germania, JFG Amberg West 08 und FSV Gärbershof.