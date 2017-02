Vier Jahre waren sie von der Bergsteig-Bildfläche verschwunden, weil sie ihren Sport nicht wie von 2006 bis 2012 in den Stigler-Hallen ausübten, sondern im privaten Kreis. In Raigering. Fernab der Öffentlichkeit und der Diskussionen über eine umstrittene Sportart.

Jetzt sind die Mixed-Martial-Arts-Kämpfer um Darrell Collier (36) und den ehemaligen zweifachen polnischen Meister Mateusz Osicki (31) zurück an der Rosenthalstraße - und das mehr denn je: Sie haben drei weitere Trainer verpflichtet, einen eigenen Club (MMA Fighting-Team) ins Leben gerufen und einen Kampfkäfig gebaut, wie man ihn aus dem Fernsehen und US-Filmen kennt."Jetzt haben wir endlich wieder eigene Räume, mit Umkleiden und Duschen. So, wie wir es immer wollten. Wir haben unseren Traum in die Tat umgesetzt", sagt Osicki, der 2004 aus Polen nach Amberg kam, nach MMA-Kämpfern Ausschau hielt, keine fand, in einem Kickbox-Club landete und deswegen damit begann, Mixed Martial Arts in seiner neuen Heimat salonfähig zu machen.Gut 40 Männer und Frauen sind dabei. Sie kommen teilweise bis aus Schwandorf und Sulzbach-Rosenberg nach Amberg, wo sechsmal pro Woche abends trainiert wird. Mit anderen Worten: Nur sonntags gönnen sich die Athleten eine Pause. Zwischen 15 und 50 Jahren ist alles vertreten, was das Berufsspektrum zu bieten hat. In den Käfig darf nur, wer einen Eignungstest besteht. Dabei geht es weniger um körperliche Voraussetzungen, wie Collier bestätigt. Natürlich sollten die Sportler gesund und fit sein, aber eine Behinderung wäre beispielsweise kein K.-o.-Kriterium: "So lange eine Hand funktioniert, kann man trainieren."Vielmehr gehe es um die geistige Eignung, denn es sei nicht das Ziel, mit den Techniken raus in die Welt zu gehen und aggressiv aufzutreten. In erster Linie handle es sich um die Kunst der Selbstverteidigung. Doch nicht bei allen. Die fünf Frauen, die laut Collier im Club sind, seien schon vorher sportlich aktiv und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung gewesen.