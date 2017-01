Die längste Auswärtsfahrt der Saison steht für die Bayernliga-Herren des VC Amberg auf dem Programm: Die Jungs von Trainer Andrej Büschel müssen am Sonntag, 29. Januar, beim TV Mömlingen antreten, was gleichbedeutend mit einer 270 Kilometer langen Anreise in Richtung Aschaffenburg ist. Dort will sich der VCA drei wichtige Punkte zur Verteidigung von Platz drei der Tabelle sichern, in der der TV Mömlingen mit sechs Punkten Rückstand auf Platz fünf rangiert.

Schon an der dieser Konstellation ist also abzulesen, dass keine leichte Aufgabe vor dem Amberger Team liegt. Dennoch ist man beim VC zuversichtlich, man will also nach dem holprigen Rückrundenstart am vergangenen Wochenende mit einer klaren Niederlage gegen den Tabellennachbarn Memmelsdorf und einem überzeugenden Sieg gegen Arzberg den dritten Tabellenplatz unbedingt festigen.Im Bereich des Möglichen sollte dies für die ambitionierte Amberger Truppe auf jeden Fall liegen, schließlich wurden die Unterfranken bereits in der Hinrunde mit einem souveränen 3:0 wieder nach Hause geschickt. Im Unterschied zur ersten Begegnung der beiden Mannschaften kann VC-Coach Büschel allerdings diesmal personell keineswegs aus dem Vollen schöpfen. Mit Kapitän David Fecko und Wenzel Huber fehlen zwei Mittelblocker aus privaten Gründen, zudem drohen Leonhard Groha und Janik Donhauser berufsbedingt auszufallen.Es wird also am übrigen verfügbaren Kader liegen, das Potenzial abzurufen und sich von der besseren der beiden in diesem Jahr bereits zum Vorschein getretenen Seiten zu zeigen.Ein sinnvolles Polster wären die drei Auswärtspunkte sicherlich, steht doch am darauffolgenden Wochenende eine nicht minder schwere Partie bei der Topmannschaft der Hinrunde in Volkach an.