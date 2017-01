Nach der vierwöchigen Pause zum Jahreswechsel startet die Volleyball-Bayernliga an diesem Wochenende in die Rückrunde. Für die Herren des VC Amberg geht es am Sonntag nach Unterfranken zum TSV Lengfeld. An diese Mannschaft hat das Team von Trainer Andrej Büschel noch unangenehme Erinnerungen. Sie verpatzte den Ambergern den Saisonstart mit einer bitteren 1:3-Heimpleite. Die VC-Jungs haben sich deshalb eine Revanche vorgenommen. Am Sonntag sind sie aber gehandicapt: Sie müssen ohne ihren etatmäßigen Zuspieler Daniel Weber auskommen. Seit dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Oktober hat sich einiges geändert. Das junge Volleyball-Team um Spielführer David Fecko wächst immer mehr zusammen und hat in der Liga auf sich aufmerksam gemacht. Für den Newcomer in der Bayernliga sind sechs Siege bei drei Niederlagen eine Zwischenbilanz, die sich sehen lassen kann. Mit fast allen Teams der Liga spielten die Amberger "Jungen Wilden" mindestens auf Augenhöhe, obwohl ihre Gegner ihnen immer in der Erfahrung um Längen voraus waren.

Der erste Gegner in der Rückrunde, der Würzburger Vorstadt-Verein TSV Lengfeld, ist wieder eine dieser abgezockten Mannschaften. Dass die Unterfranken am letzten Vorrunden-Spieltag vor Weihnachten den Tabellenführer VFL Volkach in eigener Halle geschlagen haben, und dann auch noch im Tiebreak mit 16:14 im fünften Satz, beweist nicht nur die Klasse, sondern auch die Nervenstärke dieses Teams. Ausgerechnet gegen diesen Gegner fehlt also Zuspieler Weber. Er spielt am Sonntag in der U20-Mannschaft des VGF Marktredwitz die Bezirksmeisterschaft. Der Ex-Donaustaufer Matthias Brückl wird versuchen, ihn zu ersetzen. Ihm fehlt aber Spielpraxis. Keine günstige Voraussetzung also für eine Revanche. Wenn die VC-Jungs ihr Schwächen, die Annahme und die Aufschläge, in den Griff bekommen, kann man durchaus auch aus Lengfeld etwas holen.Wichtig wäre, mit einem Sieg Werbung zu machen. Gleich die Woche drauf steht für die Amberger Bayernliga-Volleyballer ein besonderes Wochenende an. Es kommt zu einem Doppel-Spieltag mit zwei Heimspielen hintereinander. Am Samstag, den 21. Januar, gastiert zuerst der SC Memmelsdorf, tags darauf der CVJM Arzberg in der Amberger Luitpoldschule.