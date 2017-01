Der VC Amberg empfängt den SC Memmelsdorf und den CVJM Arzberg. Die Mannschaft von Andrej Büschel und hat ein bedeutendes Handicap: Ihr fehlt Spielpraxis. Wegen eines Verwaltungsfehlers hatten sie zu ihrem letzten Spiel gegen Lengfeld nicht antreten können.

Inzwischen ist es fünf Wochen her, seit das Team von Trainer Andrej Büschel seinen letzten Wettkampf bestritt. Das für das vergangene Wochenende angesetzte Auswärtsspiel beim TSV Lengfeld ist kurzfristig abgesagt worden. Die Würzburger Stadtverwaltung hatte versehentlich die Halle doppelt belegt. Ärgerlich für das Amberger Volleyball-Team, ihm fehlt vor der schweren Doppelbelastung an diesem Wochenende Spielpraxis. Dabei haben die Jungs des VC Amberg ein volles Programm vor sich. Zweimal sind sie Gastgeber in der Luitpoldschule. Am Samstag spielen sie um 20 Uhr gegen SC Memmelsdorf, am Sonntag um 15 Uhr gegen den CVJM Arzberg.Mit dem SC Memmelsdorf gastiert eine der Spitzen-Mannschaften der Bayernliga, auch wenn der Tabellenvierte am letzten Wochenende beim CVJM Arzberg Federn lassen musste. Zwar haben die Jungs von Trainer Andrej Büschel den Bamberger Vorort-Verein in der Vorrunde in eigener Halle besiegt, lieferten aber da eines ihrer besten Spiele ab. Doch vielleicht gelingt dem VC ja mit der Unterstützung der Zuschauer wieder eine ähnliche Leistung.Der Achtplatzierte mit dem Ex-Amberger Wolfgang Kießling ließ mit einem Sieg gegen den oberfränkischen Rivalen aus Memmelsdorf aufhorchen. Unterschätzen darf man also den CVJM Arzberg nicht, er scheint sich gerade dank einer großen Leistungssteigerung von den Abstiegsplätzen entfernen zu wollen.Für die junge Amberger Truppe wird dieses Wochenende mit gleich zwei Spielen an zwei Tagen nicht nur eine konditionelle Herausforderung. Personell kann Trainer Andrej Büschel aus dem Vollen schöpfen, er hat an beiden Tagen den gesamten Kader zur Verfügung, also auch wieder seinen etatmäßigen Zuspieler Daniel Weber, der vergangenes Wochenende mit seinem Marktredwitzer Team oberfränkischer U20-Meister wurde.Für jeden Zuschauer gibt es ein kleines Begrüßungsgeschenk. In der Pause nach dem zweiten Satz wird eine Show-Einlage geboten.