Gespielt "wie Flasche leer". Die Bayernliga-Mannschaft des VC Amberg verlor gegen den Tabellenvierten SC Memmelsdorf. Eine ganz andere Seite zeigte die Büschel-Truppe gegen den CVJM Arzberg.

Fast ohne Gegenwehr konnten sich die Oberfranken mit 3:0 für die Hinspiel-Niederlage revanchieren. Dabei begann das Spiel am Samstag gegen den Tabellennachbarn Memmelsdorf durchaus verheißungsvoll. Bis zum Stand von 21:21 war der erste Satz hart umkämpft, die sogenannten "big points" machte am Ende aber Memmelsdorf. Ein Blockfehler entschied den ersten Satz mit 23:25. Das war symptomatisch für das Spiel. Allein im ersten Satz verschenkte die Mannschaft fünf Punkte durch Aufschlagfehler. Ab Mitte des zweiten Satzes deutete sich dann an, dass die Moral der VC-Volleyballer nicht ausreichen würde, um den abgezockten Oberfranken Paroli zu bieten. Daran änderte auch die Einwechslung des Routiniers Andrzej Smolis auf der Außenposition nichts.Dank einer Aufschlagserie in der Mitte des zweiten Satzes zog Memmelsdorf auf fünf Punkte davon und holte sich mit 25:18 eine 2:0-Satzführung. Trotzdem wäre im dritten Satz sogar noch eine Wende möglich gewesen. Bis kurz vor Satzende lag der VC Amberg mit dem Gegner gleichauf, vor allem David Fecko auf der Mitte und Ilja Büschel auf der Diagonalposition konnten sich gegen den gegnerischen Block immer wieder erfolgreich durchsetzen. Doch mit wiederum zwei Aufschlaggeschenken beim Stand von 20:21 und 22:23 war die erste 0:3-Heimniederlage besiegelt.Nach einigen deutlichen Worten vor dem zweiten Heimspiel zeigten die VC-Jungs ihre andere Seite. Nach einer überzeugenden Leistung gewannen sie am Sonntag gegen den Tabellenachten mit 3:1 und kehren dadurch wieder auf den dritten Tabellenplatz in der Bayernliga zurück.Mit mehr Einsatzbereitschaft und einer weit besseren Aufschlagquote beherrschten sie klar das Spiel. Trainer Andrej Büschel hatte im Vorfeld davor gewarnt, den Gegner zu unterschätzen. Eine Woche zuvor hatte er den SC Memmelsdorf mit 0:3 nach Hause geschickt. Von Anfang an konzentriert holte Amberg im ersten Satz einen beruhigenden Vorsprung heraus, der allerdings gegen Satzende durch eine Aufschlagserie des Ex-Amberger Wolfgang Kießling wieder zusammenschrumpfte. Mit 25:22 rettete die Mannschaft aber den ersten Satz ins Ziel. Ein ähnliches Bild zeigte sich im zweiten Satz, der VC führte von Anfang an, gab die Führung bis Ende nicht mehr her, wieder mit 25:22 zog man auf 2:0 davon.In Satz drei spielte dann Bruder Schlendrian wieder einmal mit, außerdem musste Außenangreifer Reimonds Stauber wegen Rückenproblemen passen. Für ihn kam zunächst Max Kallmeier, später Andrzej Smolis auf der Vier. Arzberg verkürzte durch den Satzgewinn mit 25:22 und schöpfte wieder Hoffnung. Doch in Satz vier beherrschten die Büschel-Jungs wieder das Spiel und gewannen relativ sicher mit 25:21. Besonders positiv beim VC an diesem Tag auch die Leistung von Außenangreifer Janik Donhauser, der in der Annahme und im Angriff überzeugte. Am nächsten Sonntag geht es nach Unterfranken zum TV Mömlingen, gegen den bei einer solchen Leistung durchaus was drin ist.