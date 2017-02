Schnell abhaken muss das Bayernliga-Team des VC Amberg die Reise zum TV Mömlingen am vergangenen Wochenende. Durch Verletzungen und private Verpflichtungen war das VC-Team arg dezimiert. Nachdem Zuspieler Daniel Weber krank ausfiel, musste Trainer Andrej Büschel auf der Steller-Position einspringen. Da war bei den spielstarken Unterfranken nichts zu holen, auch wenn sich das Amberger Team in den Sätzen zwei und drei gut verkaufte.

An diesem Wochenende wartet auf die Bayernliga-Jungs des VC Amberg die nächste schwere Auswärtshürde. Es geht zum Tabellenführer VfL Volkach. Die Unterfranken führen gemeinsam mit Bayreuth souverän die Bayernliga-Tabelle an. Sie liegen zwar nur sechs Punkte vor Amberg, haben aber zwei Spiele weniger. Der VfL gilt als haushoher Favorit am Sonntag um 16 Uhr in eigener Halle. Bei den Bayernliga-Volleyballern des VC Amberg ist die Luft raus, zu groß ist der Abstand zu den beiden fränkischen Meisterschafts-Favoriten geworden. Zudem häufen sich die Verletzungssorgen. Diagonalspieler Ilja Büschel laboriert an einer Entzündung im Schultergelenk, Außenangreifer Raimonds Stauber hat Rückenprobleme.Eigentlich könnten die VC-Jungs befreit aufspielen: mit ihrem derzeit dritten Platz in der Bayernliga haben sie sich in ihrem ersten Jahr hervorragend geschlagen. In der Vorrunde mussten sie sich gegen Volkach knapp geschlagen geben. Wenn Büschel am Sonntag auf seine bewährte Stammformation zurückgreifen kann, ist den Jungs durchaus eine Überraschung zuzutrauen.