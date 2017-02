Starker Auftritt, aber wieder ohne Punkte nach Hause: Auch von der zweiten Auswärtsreise in der Rückrunde brachte der VC Amberg in der Volleyball-Bayernliga nichts Zählbares mit zurück. In einer engen Partie behielt der Aufstiegsaspirant VfL Volkach die Oberhand und besiegte den VCA mit 3:1 Sätzen.

Kader in alter Besetzung

Keine Punkte

Dennoch war es ein anderes Bild als die Woche vorher, als die Mannschaft von Trainer Andrej Büschel ersatzgeschwächt in Mömlingen antreten musste. Die Mittelblocker David Fecko und Wenzel Huber waren wieder an Bord, ebenso Janik Donhauser und Leo Groha - der Kader war in alter Verfassung und die Vorzeichen positiv. Die Amberger fanden gut ins Spiel, brachten sich im ersten Satz aber mit einer viel zu hohen Fehlerquote selbst um den Lohn. Den Rückstand konnten sie nicht mehr aufholen. Volkach legte mit 25:21 vor.Im zweiten Satz steigerte sich die Amberger Truppe, konnte sich ein paar "Big Points" nach langen Ballwechseln sichern. Leo Groha nutzte dabei den gegnerischen Block für erfolgreiche Angriffe auf der Diagonalposition. Bis zum Gleichstand bei 20:20 war der zweite Durchgang völlig offen, ehe der VCA durch unnötige Fehler Punkte verschenkte. Dafür schien die Mannschaft im dritten Durchgang erwacht. Mit weniger Eigenfehlern, dafür mit starken Angriffen über Außen durch die überzeugenden Janik Donhauser und Raimonds Stauber erspielte sich Amberg einen hohen 18:9-Vorsprung. Symptomatisch für den Saisonverlauf war, dass der Satz knapp mit 26:24 an den VCA ging. Harte Sprungaufschläge auf gegnerischer Seite brachten die Amberger in Bedrängnis. Die Eigenfehlerquote tat ihr Übriges.Im vierten Satz präsentierten sich die VCler voll auf Augenhöhe. Sie wollten den VfL in den Tie-Break zwingen. In der heißen Phase punktete der Volkacher Ex-Bundesligaspieler Peter Link mehrfach gegen den Amberger Block. Für den harten Kampf wurde der VC nicht mit Punkten belohnt. Am Wochenende steht ein Heimspiel an. Am Sonntag, 12. Februar, geht es um 15 Uhr gegen Kellerkind TSV Neunkirchen.