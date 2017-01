Seit dem Auftakt im Freien am vergangenen Sonntag haben die Spieler des FC Amberg fünf Trainingseinheiten absolviert, nicht nur die allgemeine Fitness stand dabei im Vordergrund.

Sehr zufrieden zeigt sich Lutz Ernemann, Neu-Trainer der Bayernliga-Truppe, über deren Zustand und ist angetan von der Einstellung: "Die Jungs sind alle unglaublich willig, die geben richtig Gas." Am Sonntag, 29. Januar, steht auf dem Kunstrasen in Raigering um 16 Uhr das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm.Der Gegner heißt 1. FC Hersbruck, nimmt als Drittletzter der Bezirksliga Mittelfranken einen Relegationsplatz ein und scheint der richtige Partner zu sein, um in Schwung zu kommen. "Unsere Abwehr stand in der Punkterunde gut, das sieht man an den Gegentoren, die wir bekommen haben. Aber das Manko war die Offensive, die Torausbeute ist zu bemängeln", erklärt Ernemann. Deswegen hofft er, dass seine Mannschaft gegen Hersbruck ein Erfolgserlebnis, gerade was das Torverhältnis betrifft, einfährt.Einer, der etwas dazu beisteuern könnte, ist Sebastian Schulik. Der Torjäger hatte sich im Juli 2016 in einem Vorbereitungsspiel gegen die DJK Vilzing verletzt und seitdem kein Spiel mehr für den FC Amberg bestritten. Er galt damals als Hoffnungsträger, kam vom Bayernligisten SC Feucht und sollte in der FC-Offensive für mehr Durchschlagskraft sorgen.Nach einem halben Jahr Zwangspause hat Schulik das Training wieder aufgenommen, allerdings "mit angezogener Handbremse" (Ernemann). Vier Einheiten absolvierte der 30-Jährige mit, am Donnerstag musste er allerdings vorzeitig das Training wieder abbrechen."Es bringt niemanden etwas, wenn er vor lauter Ehrgeiz dem neuen Trainer etwas beweisen will", zeigt Ernemann Verständnis für die schwierige Situation des Stürmers. Er solle sich langsam herantasten und mit maximal 80 Prozent Einsatz an die Sache herangehen, so der Trainer. Schulik ist im Aufgebot für Sonntag. Ob und wie lange er spielen wird, ist noch offen."Unser Kader ist groß genug, obwohl einige Spieler wegen Verletzung, Urlaub oder aus privaten Gründen fehlen", sagt Ernemann. Deswegen wird auch eine Mannschaft auflaufen, die mit Spielern der Reserve ergänzt wird: Fabian Helleder, Mario Schmien, Yannik Haller und Martin Popp sind einsatzbereit.Kondition ist die eine Sache, eine andere sind Passsicherheit und taktische Disziplin: "Darauf haben wir diese Woche verstärkt unser Augenmerk gerichtet, und mit vielen spielerischen Einheiten verknüpft", erklärt der FC-Trainer. Kurz vor Ende der Wechselfrist am 31. Januar stieß ein neuer Spieler zum FC Amberg: Dimitrios Nakou (24), der aus Fürth stammt und nach eigenen Angaben in der dritten griechischen Liga gespielt hat. Er studiert Sportwissenschaft und soll in Kürze einen Spielerpass erhalten. "Er war erst einmal im Training, wir müssen dann sehen, ob er für die erste oder zweite Mannschaft in Frage kommt", sagt Ernemann.FC Amberg: Götz, Bleisteiner - Kennedy, Geissler, Helleder, Schmien, Kühnlein, Gömmel, Fischer, Yannik Haller, Wiedmann, Dietl, Knorr, Gallo, Busch, Seitz, Popp, Schulik.