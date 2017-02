Für den ERSC Amberg war im Viertelfinale der Playoffs gegen Füssen Endstation. Für die Vilspiraten geht die Eishockey-Saison dagegen jetzt in die heiße Phase. Die Hobbymannschaft hat die einmalige Chance, in die höchste Liga Nordbayerns aufzusteigen.

Amberg. Die Vilspiraten, für die auch einige ehemalige ERSC-Spieler aktiv sind, haben das erste Spiel gegen die Eisbären Lauf 1b mit 7:3 gewonnen. Damit fehlen ihnen noch zwei Siege, um in die höchste von vier nordbayerischen Eishockey-Ligen aufzusteigen. Möglich ist der Finaleinzug bereits am Sonntag, 26. Februar, wenn die Laufer um 19.30 Uhr in der Eishalle am Schanzl gastieren. Der Eintritt ist frei. Wer in diesem Duell zweimal gewinnt, steht im Finale, das am Samstag, 8. April, in Nürnberg stattfindet. Der Sieger steigt auf.In der ersten Begegnung gegen Lauf stand mit Christian Martin ein ehemaliger Spieler als Trainer an der Bande, der zu seiner aktiven Zeit teilweise in der zweithöchsten deutschen Liga dem Puck hinterherjagte. Die Amberger legten stürmisch los und führten nach nur zwölf Minuten bereits mit 4:0. Ein Vorsprung, den sie nicht mehr aus der Hand gaben. Die Vilspiraten-Tore erzielten Christian Pohl (3), Daniel Bienek (2), Manuel Huertas und Simon Hofmann.