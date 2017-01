Die Fahrt hat sich nicht gelohnt: Bei der weitesten Auswärtsreise der Saison war für die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg nichts zu holen. Unter anderem durch eine Grippewelle personell sehr geschwächt, hatten die Amberger gegen Gastgeber TV Mömlingen keine Chance und wurden mit 3:0 wieder nach Hause geschickt.

Schon im Vorfeld war klar geworden, dass das Spiel - nicht nur wegen der dreistündigen Anreise - ein ganz schweres für das Amberger Team werden würde. Aus privaten Gründen fehlten auf der Mitte David Fecko und Wenzel Huber. Janik Donhauser stand ebenso wie Leonhard Groha aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Trotzdem hätte die Breite des Kaders unter normalen Umständen immer noch ausgereicht, eine schlagkräftige Truppe aufs Feld zu stellen, hätten nicht die kurzfristige Erkrankungen von Zuspieler Daniel Weber und Außenangreifer Max Kallmeier den Amberger Ambitionen endgültig einen Strich durch die Rechnung gemacht. So fuhr das VC-Team ohne Alternativen nach Unterfranken, musste Trainer Andrej Büschel selbst als Zuspieler aushelfen.Die Amberger hatten nichts mehr zu verlieren. Vielversprechend und furios begann das Match auch mit einem sehr langen und spektakulären Ballwechsel mit mehreren Abwehraktionen auf beiden Seiten, dessen besseres Ende zunächst die Mömlinger für sich hatten. Der VCA konnte dem Druck der Gegner in der Folge aber nicht mehr so stand halten. Ein stark verbessertes Bild zeigte sich im zweiten Durchgang, als nur eine Delle in der Amberger Leistungskurve zum 3:7 einen Abstand herstellte, der in der Folge nicht mehr aufgeholt werden konnte. Mit 25:20 ging also auch Satz zwei an Mömlingen.Wiederum eine Steigerung des VCA-Teams und vor allem auch gute Blockarbeit von Severin Groha führte im letzten Durchgang zu einem Gleichstand bei 18:18, ehe auch hier die fehlende Konstanz der Rumpfmannschaft aus Amberg den Satz und damit das Spiel für den Gastgeber entschied.