Gerade mal eine Stunde dauert das Heimspiel der Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg gegen den desolaten Tabellenletzten TSV Neunkirchen am Brand. Ohne Trainer und ihren etatmäßigen Zuspieler angereist, sind die Mittelfranken überfordert.

Sie wurden mit einer 0:3-Packung nach Hause geschickt. Dabei machte das Team von Trainer Andrej Büschel nahtlos da weiter, wo es eine Woche zuvor aufgehört hatte, als es beim Tabellenführer VfL Volkach eine couragierte Leistung zeigte und sich erst nach einem fast ausgeglichenen Gefecht knapp geschlagen geben musste.Der Block der Mittelfranken hatte den Angriffen der drei an diesem Tag herausragenden Amberger Angreifer, David Fecko auf der Mitte, Ilja Büschel auf der Diagonalposition und "Oldie" Andrzej Smolis auf Außen, nichts entgegenzusetzen. Hinzu kam in jedem Satz eine Aufschlagserie, die den Gast hoffnungslos in Rückstand geraten ließ. Im ersten Satz zog Amberg durch die Float-Aufschläge von Favid Fecko schnell auf 12:4 davon, 25:14 hieß es dann am Ende.Im zweiten Satz sorgten dann die Sprung-Aufschläge von Zuspieler Daniel Weber zu einer sage und schreibe 15:0-Führung, bevor der Gegner überhaupt seinen ersten Punkt machte. Praktisch ohne Gegenwehr ging mit 25:8 auch Satz zwei an Amberg. VC-Trainer Andrej Büschel nutzte nun die Gunst der Stunde, um auch seinen beiden "Youngstern" Michi Büschel und Marco Buttler Bayernliga-Luft schnuppern zu lassen.Trotzdem reichte es immer noch für Amberg zu einem relativ ungefährdeten Satzgewinn mit 25:19, Neunkirchen musste mit einer gehörigen 0:3-Schlappe die Heimreise antreten. In dieser Verfassung dürfte es für die Mittelfranken schwer werden, in den restlichen Liga-Spielen noch zu einem Erfolgserlebnis zu kommen. Schon am nächsten Wochenende wartet dann auf die Amberger Jungs ein Gegner von einem ganz anderen Kaliber. Die Fahrt geht zum TV Faulbach, der alle seine vier Spiele seit Jahresbeginn gewonnen hat. Die Unterfranken möchten mit aller Gewalt dem Relegationsplatz, den sie derzeit innehaben, entrinnen, scheinen zum Jahreswechsel auch personell aufgerüstet zu haben. So leicht wie am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen Neunkirchen wird es der VC sicher in dieser Saison nicht noch einmal haben.