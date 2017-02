Nachdem die Bayernliga-Volleyballer des VC Amberg von den letzten beiden Auswärtsspielen jeweils mit leeren Händen zurückgekehrt sind, ist jetzt beim Heimspiel am Sonntag, 12. Februar, um 15 Uhr gegen den TSV Neunkirchen ein Sieg fest eingeplant. Die Chancen stehen dabei günstig, der Gegner aus Mittelfranken trägt in der Tabelle die Rote Laterne, hat überhaupt in der Saison bisher nur ein Spiel gewonnen.

Auch der VC Amberg tat sich beim Hinspiel relativ leicht, gewann damals relativ klar mit 3:0. Allerdings ließ der Tabellenletzte am vergangenen Spieltag aufhorchen, hatte er doch bei der Zweitliga-Reserve des VC Eltmann nur knapp verloren.Die Amberger Volleyballer zeigen im Moment zwei Gesichter. Beim Auswärtsspiel in Mömlingen - allerdings mit einer personellen Notbesetzung - nahezu desolat, waren sie eine Woche später beim VfL Volkach spielerisch mit dem Titelaspiranten fast ebenbürtig, überzeugten auch kämpferisch. Wenn die Jungs von Trainer Andrej Büschel an diese Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen können, sollten die drei Punkte in Amberg bleiben.Und diese braucht man auch, wenn man sich die Tabelle anschaut. Zwischen dem Tabellenvierten Amberg und dem Tabellensiebten Lengfeld sind gerade mal drei Punkte Unterschied, und das Restprogramm ist für den VC mehr als happig. Im Gegensatz zum Auswärtsspiel eine Woche später, wo Zuspieler Dani Weber wieder fehlen wird, stehen Trainer Andrej Büschel am Sonntag alle Leistungsträger zur Verfügung.Wie bei allen Heimspielen hat der VC neben einem kleinen Begrüßungsgeschenk auch dieses Mal wieder eine Show-Einlage vorbereitet.