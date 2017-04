Zwei dritte und zwei fünfte Plätze sind auf den ersten Blick ein ansehnliches Ergebnis, können aber nur bedingt die Leistungen der Oberpfälzer Buben und Mädchen beim Bayernpokal im Volleyball wiedergeben. Michael Büschel und Lucy Riß werden für ihren Auftritt belohnt.

Jedes Jahr geben sich die besten Volleyballerinnen und Volleyballer ein Stelldichein beim großen Bezirke-Vergleich. 2017 war erneut Fürth der Austragungsort des großen Pokals, bei dem sich die Mädchen- und Jungenteams aus jeweils zwei verschiedenen Altersklassen messen. Knapp 400 aktive Sportler sorgten für Stimmung pur in den vier Hallen des Gastgebers. Die Oberpfalz belegte in der Gesamtwertung den zweiten Platz knapp vor Niederbayern und Schwaben, allerdings deutlich hinter den überlegenen Oberbayern.Eine äußerst starke Leistung lieferten die U15-Jungs von Trainer Mathias Helm und Co-Trainer Markus Jauernig mit dem dritten Platz. Im Team der zum besten Angreifer gewählte Michael Büschel (VC Amberg), der in die Bayernauswahl berufen wurde.Mit großen Ambitionen gingen die U17-Jungs um Trainer Roy Nanka (Amberg) in ihren letzten Bayernpokal. Für den enormen Kampf- und Mannschaftsgeist spricht, dass alle Drei-Satz-Spiele für die Oberpfalz erstritten wurden. Gegen Unterfranken um Platz 3 hatten die Nanka-Jungs mehr Biss und neben dem überragenden Bayernauswahlspieler Maximilian Kersting (Amberg) zeigten alle Positionen, was sie so drauf haben. Mit 2:0 sicherte man sich überglücklich den Stockerlplatz.Auch die zweimaligen Vizepokalsiegerinnen, die U16-Auswahl von Anna Dotzler und Johanna Arndt hatte sich viel vorgenommen. Aber der Spielplan bescherte ihnen im zweiten Spiel den späteren souveränen Pokalsieger, die Auswahl aus Schwaben. Die Oberpfalz-Mädels sicherten sich einen fünften Platz.Am unsichersten schien das Abschneiden der kleinen U14-Mädchen von Trainerin Monika Marchner und Lisa Lederer. Kaum Vergleichsmöglichkeiten, wenig Spielerfahrung im 6 gegen 6 und notwendige Teamumstellungen ließen den Auftakt gegen Unterfranken zu einem Testspiel werden. Über gute Einzelleistungen fand sich das Team aber zusammen und gewann nach Satzrückstand den zweiten Satz mit 25:19. Weil aber noch zu viele Unsicherheiten im Spielaufbau zu sehen waren, wurde der Tiebreak verloren. Auch die beiden anderen Partien gingen klar verloren, so dass es am Sonntag auch hier um die Plätze 5 bis 8 ging.Da aber zeigten die Mädels, was in ihnen steckt. Mit mehr Mut im Angriff, guter Stimmung und Einsatzfreude gewann man beide Vergleiche gegen Mittelfranken und Oberfranken mit 2:1 Sätzen, was einen versöhnlichen 5. Platz sicherte.Das Team war so gut, dass der Landestrainer Lucy Riß (VC DJK Amberg) für die Bayernauswahl sichten konnte.