Die Mädels des SV Hahnbach II haben in der Bezirksliga ihre Heimspiele gegen den SSV Roßbach/Wald (3:1) und den TV Furth im Wald (3:0) klar für sich entschieden. Die Roßbacherinnen verloren zudem 1:3 gegen Furth und warten weiter auf den ersten Punkt.

Eine volle Runde wurde nochmals bei den Männern ausgespielt. Der VC Hohenfels/Parsberg holte dabei in eigener Halle sechs Punkte gegen den ASV Schwend und SVSW Kemnath. In einigen Sätzen war es aber sehr knapp. Der Neuling aus Schwend unterlag 1:3 gegen Kemnath und bleibt somit Vorletzter. Ebenfalls mit sechs Punkten ging der VC Kallmünz/Burglengenfeld aus seinem Heimspieltag mit dem FC Miltach und der SpVgg Hainsacker. Während der Dreisatzsieg über Hainsacker eine deutliche Angelegenheit für die Gastgeber war, verlief das Duell mit dem FC Miltach trotz des 3:0 sehr ausgeglichen (27, 19, 23). Der FCM rang das Schlusslicht aus Hainsacker mit 15:13 im Tie-Break nieder.Zum Abschluss in der Bezirksklasse Nord Frauen gelangen den Gastgebern ganze zwei Heimsiege. Der SV Hahnbach III düpierte dabei den VC Kallmünz/Burglengenfeld mit einem Dreisatzerfolg (19, 20, 14), auch der TSV Pleystein war chancenlos. Kallmünz/Burglengenfeld und Pleystein lieferten sich eine sehr enge Partie, letztendlich hatten die Vilstaler mit 3:1 knapp die Nase vorne. Die SG Kastl/Kemnath unterlag zu Hause zweimal glatt gegen TB Weiden II und VC Schwandorf II. Der VC Amberg II verlor vor den eigenen Fans gegen den VC Neukirchen (1:3) und SV Altenstadt (0:3) ebenfalls. Keine Punkte gab's auch für die Dietl-Mädels im Duell mit Altenstadt(1:3).Bei den Männern zeigte der TuS Schnaittenbach II mit dem Heimvorteil im Rücken aufsteigende Tendenz und verbuchte sechs Punkte für die Siege über TV Furth im Wald II (3:0) und SV Wenzenbach II (3:1). Die Gastmannschaften hatten dann noch richtig Lust auf Volleyball und lieferten sich einen Schlagabtausch über fünf Sätze mit dem besseren Ende für die Further Jungs. Ihre Heimstärke unterstrichen die Mannen des VC Kallmünz/Burglengenfeld bei den Saisonerfolgen Nummer vier und fünf gegen FC Rieden und TB/ASV Regenstauf III. Die Talente aus Regenstauf überstanden auch drei knappe Durchgänge gegen die Riedener Burschen.Die Landkreisvertreter in den Kreisligen waren erfolgreich: Bei den Männern holte der VC Amberg II gute fünf Punkte in Thalmassing gegen die Hausherren und den ASV Schwend II. Bei den Frauen ist der ASV Schwend II nach dem Aufstieg schon wieder in Richtung Meisterschaft unterwegs - die Schötz-Mädels gewannen in Weiherhammer gegen die Gastgeberinnen (3:1) und auch das "Gipfeltreffen" mit dem TV Vohenstrauß (3:2) und sind damit weiter ungeschlagen