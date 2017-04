Volleyballer ermitteln in Fürth ihre Besten

Bei der großen Talentschau des Bayerischen Volleyball Verbandes - dem Bayernpokal - ermitteln am Wochenende die Bezirksauswahlteams der U14 und U16 weiblich sowie der U15 und U17 männlich ihre Bayernpokalsieger 2017.

In der Julius-Hirsch-Halle stellt sich die Oberpfalz-Auswahl der U17 männlich mit den Trainern Roy Nanka und Christian Schneider den Gruppengegnern Oberfranken, Oberbayern 2 und Mittelfranken. Die U16-Mädchen um Anna Dotzler und Johanna Arndt treffen in der Soldner-Halle auf Oberbayern 2, Oberfranken und Schwaben. Im Helene-Lange-Gymnasium spielt das männliche U15-Team von Trainer Mathias Helm gegen Oberbayern 2, Unterfranken und Schwaben. In der Humbser-Halle treten die U14-Mädchen von Moni Marchner und Lisa Lederer an.Nominiert wurden Johannes Rübben, Lisa Kölbel (Schwend); Maximilian Kersting, Julian Zoll, Marco Nanka, Michael Büschel, Nico Wismeth, Jonathan Helm, Julia Polito, Lisa Grossmann, Lucy Riß (Amberg); Lena Meier, Marie Heidlinger, Vanessa Wamser, Mira Sperber, Louisa Tilgen, Lea Borawski, Katharina Fenk, Sina-Marie Ströhl (Hahnbach); Alex Lomitzki und Jonas Urban (Hirschau).