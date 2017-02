Der SV Hahnbach richtet am Sonntag ab 10 Uhr in der Josef-Graf-Halle die Oberpfalzmeisterschaft der U12 Mädchen aus. Für die Fahrkarten zur nordbayerischen Meisterschaft am 18./19. März bewerben sich TB/ASV Regenstauf, SV Hahnbach II, VG Sulzbach-Rosenberg (Gruppe A) und SV Hahnbach, TV Furth im Wald, TSV Falkenstein (Gruppe B).

Der VC Amberg lädt für Samstag und Sonntag zu den nordbayerischen Meisterschaften der U16 männlich in die Luitpoldschule. Gesucht werden drei Teilnehmer für die Bayerische, die am 19. März ausgetragen wird. Es treten an der SV Schwaig, VC Amberg und TSV Röttingen (Gruppe A) und SC Memmelsdorf, TB Weiden, TSV Zirndorf, VC 2010 Eltmann (Gruppe B). Spielbeginn am Samstag ist um 10.30 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Die U16-Mädchen spielen ihre Nordbayern-Meisterschaft in Marktheidenfeld aus. Die Bewerber heißen TV Altdorf, TSV Neutraubling, SV Hahnbach, TSV 07 Iphofen (Gruppe A) und DJK Karbach, TSV Ansbach, SC Memmelsdorf, TB/ASV Regenstauf (Gruppe B).Die Jugend U20 lädt zu den Nordbayerischen Meisterschaften in der Realschule in Regenstauf ein. Hier werden drei Plätze zur Bayerischen am 19. März ausgespielt: SV Schwaig, SC Memmelsdorf, TB/ASV Regenstauf, VfL Volkach (Gruppe A) und TSV Deuerling, TSV Röttingen, TV Fürth 1860, VGF Markredwitz (Gruppe B). Die Mädchen fahren nach Neudrossenfeld. Der Oberpfalzmeister VC Schwandorf hat mit TV Bad Windsheim, BSV 98 Bayreuth und VGF Marktredwitz illustre Gruppengegner, auch die Konkurrenz für Vizemeister SV Hahnbach mit dem TV Mömlingen, TV Ansbach und N.H.Volleys ist groß.