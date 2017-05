Wenn nach gut 70 Minuten laute "Aufhören"-Rufe über die Tribünen im Stadion am Schanzl schallen, kann man sich vorstellen, was sich auf dem Rasen abspielte. Dabei war zu diesem Zeitpunkt - es stand gerade 2:5 aus Sicht des FC Amberg - das Ende der Fahnenstange noch gar nicht erreicht. Nach 90 Minuten wäre auf der - schon seit langer Zeit inaktiven Anzeigetafel - das Endergebnis von 2:7 (2:3) gegen die SpVgg Ansbach erschienen.

Die rund 180 Zuschauer mussten sich also darauf verlassen, richtig mitgezählt zu haben - und ja: Es waren sieben Gegentore. Von "Arbeitsverweigerung" über "peinlich" bis hin zu "katastrophal" war nach dem Spiel fast alles zu hören - und auch Ambergs Trainer Lutz Ernemann ging hart ins Gericht mit seiner Mannschaft: "Verlieren ist keine Schande, aber die Art und Weise ist entscheidend. Zumindest ein Minimum an Zweikampfbereitschaft sollte man an den Tag legen. Fast alle haben sich zu wenig gewehrt, da war keiner, der mal einen Schrei loslässt. Gefühlt sind wir wieder da, wo wir vor vier Monaten waren."Dabei sah es zu Beginn gar nicht nach einer Blamage aus, was die gegenüber der 0:2-Derbyniederlage in Weiden auf vier Positionen veränderte Amberger Startelf (Wiedmann, Ceesay, Helleder und Seitz für Gömmel, Haller, Geissler sowie den Rot-gesperrten Kennedy) zeigte. Den frühen Rückstand nach einem Kopfball von Stefan Hammeter (12.) konnte Michael Dietl kurze Zeit später auf Vorarbeit von Jan Fischer per Kopf ausgleichen (23.). In der Folge hatte Amberg Chancen durch Michael Busch und Christian Knorr (25.) sowie Sven Seitz (30.). Dann ging es Schlag auf Schlag: Erst sorgte wieder Stefan Hammeter für das 1:2 (32.). Einige Minuten später stellte Sven Seitz wieder auf Unentschieden, nachdem ihm der Ball wie beim Flipper irgendwie vor die Füße gefallen war (36.). Die Tor-Ansage war aber noch nicht verklungen, da gab es Elfmeter für die Gäste, nachdem Matthias Götz im Strafraum Lukas Schmidt von den Beinen geholt hatte - diese Gelegenheit wiederum ließ sich Gästekapitän Christoph Hasselmeier nicht entgehen (37.). Eine weiter Chance von Sven Seitz kurz vor dem Halbzeitpfiff vereitelte Gästekeeper Sebastian Heid mit einer Glanzparade. Alles in allem waren es keine guten 45 Minuten des FC Amberg - doch die weitaus schlechteren sollten erst noch kommen. Vielleicht wäre es anders gekommen, hätte Michael Busch alleine vor dem Gästetor das Unentschieden erzielt, doch er scheiterte am ansonsten wenig geprüften SpVgg-Torwart (48.).Amberg machte defensiv auf und drängte nach vorn, gab so aber auch Räume für die Ansbacher frei. Das ging einige Male auch noch gerade so gut: Mal rettete Fabian Helleder auf der Linie (53.), mal fehlte den Gästen die Treffsicherheit (59.), mal hielt Matthias Götz sein Team im Spiel (62.). Entschieden war die Partie dann in der 66. Minute, als Patrick Kroiß zwei FC-Verteidigern davonlief und den Ball aus spitzem Winkel zum 2:4 unter die Latte hämmerte. Und das war auch der Zeitpunkt, an dem die Amberger Abwehr scheinbar aufhörte zu existieren: Patrick Pfahler stieß beim 2:5 (73.) auf ebenso wenig Gegenwehr wie Patrick Kroiß beim 2:6 (74.). Beim letzten Gegentor (84.) bediente Kroiß den Torschützen Fabio Zinnbauer sogar noch vor dem Fünf-Meter-Raum mit der Hacke - das sagte schon einiges über die Defensive an diesem Tag aus.2:7 - eine solche Heimklatsche gab es in der jüngeren (und wohl auch mittleren) Vergangenheit schon lange nicht mehr am Schanzl. Die erste schwache Halbzeit kann man dem FCA vielleicht noch eingestehen, die zweiten 45 Minuten sind mit "Nicht-Leistung" gut umschrieben.