Willkommen waren alle zum Turnier, der Gewinner heißt sogar so

Spannendes Tischtennis zeigten die Mädchen und Buben, die der Einladung des TV Amberg zu den "Mini-Meisterschaften" gefolgt waren. Immer wieder ließen sie laut Presseinfo ihr Talent für die schnellste Ballsportart aufblitzen und zeigten teilweise sehenswerte Matchverläufe und Schläge, gepaart mit Spielfreude und großem Einsatz.

Nach knapp drei Stunden mit stets fair geführten Begegnungen standen die Sieger fest. Bei den Mädchen waren dies Lena Wiesneth (Altersklasse I) und Marlen Schnappauf (III).Bei den jüngsten Buben (Altersklasse III) kam Luis Wilhelm auf Platz ein, eine Stufe darüber (II) schaffte das Adrian Wienzek. In der zahlenmäßig am stärksten besetzten Altersklasse I der Jungen setzte sich am Ende ungeschlagen Mateusz Willkommen vor Simon Böller und Dennis Schmidt durch.