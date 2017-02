Kreisspielleiter Albert Kellner bat die Fußballvereine des Kreises Amberg/Weiden zur ersten Wintertagung am Montag ins Sportheim des SV Inter Bergsteig Amberg, und rund 70 Vertreter der Clubs kamen. Ein Schwerpunkt der Sitzung war der Paragraf 33, der den Einsatz von Spielern regelt.

Viele wissen immer noch nicht, wer wann spielen darf. Albert Kellner, Kreisspielleiter

"Viele wissen immer noch nicht, wer wann spielen darf und was eine ordnungsgemäße Spielberechtigung ist", erklärt Kellner und leistete an diesem Abend Aufklärungsarbeit. Dazu gehöre auch der Einsatz von Junioren bei den Erwachsenen: "Der jüngere A-Jugend-Jahrgang hat kein Spielrecht in den Herrenmannschaften, auch dann nicht, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben", sagte Kellner. In diesem Zusammenhang wies er auf den Kreistag in Amberg hin, der am 29. Januar 2018 im ACC stattfindet. Denn es gebe Überlegungen, die Einsatzmöglichkeit von Junioren zu ändern. Dazu sollen sich Vereinsverantwortliche Gedanken machen und diese in einem Antrag formulieren. Ein weiterer Punkt war die Auslosung der Relegation, die sich naturgemäß an die Punkterunde anschließt. Start ist hierfür am 24. Mai mit der Kreisliga, die zweite Runde ist für den 27. Mai und die dritte am 31. Mai angesetzt. Die Relegation zur Kreisklasse beginnt am 25. Mai, Runde zwei am 28. Mai und Runde drei am 2. Juni. Für die A Klasse erfolgt der Start am 26. Mai, hier ist eine zweite Runde noch nicht terminiert, da sie eventuell nicht erforderlich sein wird.Nach Rückblick und Hallenbilanz ging Kellner auf die kommende Saison 2017/18 ein, die am Wochenende 29./30. Juli beginnen wird. Vorher, am 12./13. und 14./15. Juli, sind Vorrundenturniere im Toto-Pokal geplant. Das Achtelfinale ist für den 9. August anberaumt, das Viertelfinale für den 30. August und das Halbfinale soll am 3. Oktober gespielt werden.Toto-Pokal 2016/17Kreis Amberg/WeidenHalbfinaleSamstag, 18. März, 14 Uhr SV 08 Auerbach - Inter AmbergMittwoch, 5. April, 17.45 Uhr ASV Haselmühl - SV RaigeringFinale - Montag, 1. MaiRelegation Kreisliga1. Runde1) 12. Kreisliga Nord - 2. Kreisklasse Süd2) 12. Kreisliga Süd - 2. Kreisklasse West3) Freilos: 2. Kreisklasse OstRelegation Kreisklasse1. Runde1) 12. Kreisklasse West - 2. A-Klasse Nord2) 12. Kreisklasse Süd - 2. A-Klasse Ost3) 2. A-Klasse Süd - 12. Kreisklasse Ost4) Freilos: 2. A-Klasse WestRelegation A Klasse1. Runde1) 13. A-Klasse Nord - 12. A-Klasse West2) 13. A-Klasse Ost - 2. B-Klasse 43) 2. B-Klasse 3 - 13. A-Klasse Süd4) 2. B-Klasse 2 - 2. B-Klasse 1