Zweifacher Erfolg für den TC Amberg am Schanzl: Bei den am Wochenende beim 1. Regensburger Tennisklub ausgetragenen Bezirksmeisterschaften holten Mira Stegmann bei den Damen und Peter Heller bei den Herren die Titel. Beide setzten sich in ihren Konkurrenzen durch. Während Stegmann im Finale gegen Katharina Maier vom TC Rot-Blau Regensburg in den Match-Tiebreak musste, ließ Heller im Endspiel Bernhard Wieand (TC Rot-Blau Regensburg) keine Chance. Bei den Damen hatte die an Nummer 1 gesetzte Mira Stegmann vom TC Amberg am Schanzl bis zum Finale keine Mühe. Im Halbfinale warf sie die Nummer 4, Luise Brandl (1. RTK) mit 6:1 und 6:0 aus dem Rennen. Die an Position 2 gesetzte Katharina Maier (TC Rot-Blau Regensburg) hatte in der Vorschlussrunde gegen Luisa Fritsch (TC am Postkeller Weiden) mit dem gleichen Ergebnis auch keine Probleme. Stegmann musste sich dann aber im Endspiel schon strecken, um Maier nach einem spannenden Match mit 6:4, 4:6 und 10:5 nieder zu ringen.

Bei den Herren trafen in der oberen Hälfte des Tableaus trafen im Halbfinale Peter Heller und Radovan Kuchynka (TC Teublitz) aufeinander. Heller untermauerte beim 6:1 und 6:1 seine starke Form, ehe er im Endspiel gegen Wieand mit 6:0 und 6:0 die Oberhand behielt.