Schwere Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis am Donnerstag gegen 14.35 Uhr bei einem Unfall in der Wingershofer Straße zu. Er verlor in der Rechtskurve vor der Justizvollzugsanstalt aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und schlitterte neben der Maschine über die Straße.

Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den 16-jährigen Fahranfänger. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Klinikum eingeliefert werden. Für Bergung und Erstversorgung war die Wingershofer Straße rund 30 Minuten komplett gesperrt.