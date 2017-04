Am Donnerstagvormittag klickten in einer Wohnung im Süden der Stadt Amberg die Handschellen. Polizisten nahmen einen 19-Jährigen fest, bei dem sie 1,3 Kilogramm Marihuana und 25 Gramm Kokain gefunden hatten.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sitzt der junge Mann mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittler waren den Machenschaften des Ambergers bereits seit längerer Zeit auf der Spur. Ein Richter hatte deswegen grünes Licht für eine Wohnungsdurchsuchung gegeben. Die Aktion verlief aus Sicht der Polizei erfolgreich: In den Räumen eines Mehrfamilienhauses hatte der 19-Jährie 1,3 Kilogramm Marihuana gehortet. Auch die 25 Gramm Kokain kamen bei der Durchsuchung zum Vorschein.Daneben stellten die Beamten eine größere Menge Bargeld und "weitere drogentypische Utensilien" sicher, wie es im Polizeibericht heißt. Am Freitagmittag erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Haftbefehl. Dem 19-Jährigen wird illegaler Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.