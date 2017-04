Die Amberger lassen sich ihr Bier schmecken. Gut über 50 verschiedene Sorten werden allein in der Stadt von sechs noch verbliebenen Brauereien gebraut. 2016 wurde landesweit das Jubiläum 500 Jahre Reinheitsgebot gefeiert. Dazu gab es als Premiere das erste Amberger Bierfest auf der Bleichwiese beim ACC. Heuer ging es am Freitagabend dort zum zweiten Mal zur Feiersache.

Tradition schaffen Der Geschäftsführer des Verbandes der Privaten Brauereien Bayerns, Oliver Dawid, hatte einen besonderen Wunsch: "Das Bierfest, das zwar erst zum zweiten Mal gefeiert wird, sollte zu einer gewissen Tradition werden. Damit wird auch die Wertschätzung für die heimischen Brauereien und ihre Biere ausgedrückt."



Auch heuer gab es wieder ein Bier-Quiz. Zehn Fragen galt es zu beantworten. Zu gewinnen gab 30 Liter Bier und sechs Kisten aus Amberger Brauereien. (brü)

Pünktlich durch drei Böllerschüsse der Stadtwache am Nachmittag eröffnet, boten die Brauerei Winkler, der Schloderer Bräu, Bruckmüller Biere, die Brauerei Sterk aus Raigering, die Brauerei Kummert und die Hausbrauerei Sudhang ihre Vielfalt an Gerstensaft-Kreationen den Gästen an. Stadtrat und CSU-Fraktionsvorsitzendem Dieter Mußemann oblag in Vertretung von OB Michael Cerny, das erste Fass anzuzapfen. Natürlich auf die Verbundenheit der Stadt mit den hier gebrauten gerauten Bieren zu verweisend."Amberg ist seit 500 Jahren eine Stadt, die mit Bier und Brauereikunst verbunden ist. Unsere sechs Brauereien sorgen in handwerklicher Tradition dafür, dass wir unser Amberger Bier weiterhin lieben und schätzen." Anton Bruckmüller, Franz Kummert, Gerhard Schmidkonz, Martin Sterk, Arno Diener und Josef Winkler stehen dabei den sechs ortsansässigen Brauereien vor. Sie sprach Mußemann direkt an: "Ihr braut nicht nur ein hervorragendes Bier in unserer Stadt, ihr prägt damit auch ganz maßgeblich die Wirtshauskultur in Amberg. Und sorgt somit dafür, dass man sich pro Woche über ein Jahr jeweils ein anderes Bier aus eurem umfassenden Sortiment schmecken lassen könnte." In die Rolle der Hauptorganisatoren dieses Festes waren heuer Franz Kummert und Gerhard Schmidkonz geschlüpft.Sie hatten in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt unter der Leitung von Wolfgang Dersch das dreitägige Programm auf die Beine gestellt. Die passende kulinarische Versorgung übernahm ACC-Wirt Michael Eckl. Für abwechslungsreiche Stimmung waren am Freitag die Tanngrindler Musikanten aus Hemau mit vor Ort. Als gegen 20 Uhr die freien Plätze in dem Festzelt rar wurden, unterhielten sie das Publikum mit Wirtshausmusik. Für den zweiten Tag wurde mit der Kapelle Josef Menzl, eine vor allem durch die Regensburger Dult und das Straubinger Gäubodenfest bekannte Stimmungskapelle, geladen.