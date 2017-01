Die Gruppe "Tri Hudebnici spielte im Wintergarten der OTH nicht nur die von Promis vorher ausgesuchten Ohrwürmer und Songs aus eigenem Repertoire. Sie sorgte auch für einen würdigen Rahmen bei der Übergabe von 2000 Euro an vier Studenten. Den "Preis für Internationalisierung" stellte der Förderverein der OTH Weiden zur Verfügung. Ausgezeichnet wird damit ein von Lukas Buckel, Max Wichmann, Moritz Hagenmüller und Julian Fröber mitgestaltetes Projekt zum Thema "Internationales".

Zentrales Anliegen

Dokumentarfilm gelobt

Organisiert wurde das Live-Konzert "Ohrwurm international" vom International Office der OTH Amberg-Weiden und der Hochschulseelsorge der OTH Amberg-Weiden. Der Grippewelle war es zuzuschreiben, dass die Mit-Ausrichter des Abends, die Vertreter der katholischen und evangelischen Hochschulseelsorge, Markus Lommer und Heidrun Bock, fehlten. OTH-Vizepräsident Ulrich Müller unterstrich in seiner Begrüßung die Internationalisierung der OTH Amberg-Weiden als deren zentrales Anliegen. Nach seinen Angaben steigt die Zahl der international Studierenden auch in Amberg und Weiden. Dies ist nach seinen Worten Ausdruck einer zunehmenden internationalen Verflechtung der Hochschule in einer immer stärker globalisierten Welt. "Und wir freuen uns über die zunehmende Zahl an internationalen Gästen an unserer Hochschule", sagte Müller.Wie Müller berichtete, fördert die Hochschule auch den Aufbau internationaler bzw. interkultureller Erfahrungen ihrer eigenen Studierenden. Dass der OTH Amberg-Weiden das Thema Internationalisierung ein großes Anliegen ist, werde durch die Vergabe des Preises für Internationalisierung an vier Studierende aus dem siebten Semester der Fakultät Medienproduktion und Technik unterstrichen.Der Auswahlkommission, der auch Müller angehörte, lagen nach seinen Worten sehr hochwertige Bewerbungen vor. Alle eingereichten studentischen Projekte ließen nicht nur ein entsprechendes Engagement in puncto Internationalisierung erkennen, sondern seien auch hinsichtlich "ehrenamtlichem Engagement" vorbildlich. Müller: "Alle Bewerber hätten eine entsprechende Anerkennung verdient, was den Auswahlprozess für die Jury nicht einfacher gemacht hat."Karl Arnold vom Förderverein Weiden der OTH Amberg-Weiden würdigte das Gelingen des studentischen Projekts "Flucht und Heimat" und den daraus entstandenen hervorragenden Dokumentarfilm. Es thematisiert den Moment der Flucht und der Integration und vergleicht Fluchtgründe und Erfahrungen verschiedener Flüchtlingsgenerationen aus der Ukraine anhand von Zeitzeugeninterviews. Die Dokumentation handelt von der Generation der Umzusiedelnden im Zweiten Weltkrieg. Diese Menschen wurden durch den Hitler-Stalin-Pakt gezwungen, ihr Heim in der heute ukrainischen Region Bukowina zu verlassen. Viele der damaligen Flüchtlinge mussten ihr gesamtes Hab und Gut zurücklassen und sich in Deutschland eine neue Heimat aufbauen.