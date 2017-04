Es dauerte keinen Monat, und die Polizei erwischte einen 21-Jährigen erneut mit Drogen: Nun saß der Mann aus Kümmersbruck zusammen mit seiner ehemaligen Freundin (20) auf der Anklagebank des Amtsgerichts. Der Vorwurf: Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln.

Bereits vorbestraft

Amberg . (spw) Rückschau: Im Juni 2016 hatte die Polizei bei dem 21-Jährigen kleine Mengen Marihuana gefunden. Am frühen Morgen des 3. Juli dann ein ähnliches Bild: Diesmal war der Kfz-Mechatroniker mit seiner damaligen Freundin aus Amberg am Bahnhof unterwegs.Dort kauften die beiden laut Anklageschrift etwa fünf Gramm Marihuana. Sie gerieten in eine Polizeikontrolle, und zum Vorschein kam nicht nur das eben gekaufte, sondern weitere rund 2,8 Gramm des Rauschmittels - verpackt in mehrere Tütchen in der Handtasche der 20-jährigen Ambergerin. Die Angeklagte übergab der Polizei zudem einen angerauchten Joint. "Offensichtlich waren Sie wenig beeindruckt, dass die Polizei schon kurze Zeit zuvor Drogen bei Ihnen fand", sagte Vorsitzender Richter Peter Jung zum Kümmersbrucker.Zunächst wollten sich die beiden nicht äußern. Es war den Angeklagten deutlich anzusehen, dass ihnen die Situation unangenehm ist. Schließlich brachte Richter Jung aber heraus, dass das Gras für den eigenen Konsum des Ex-Pärchens bestimmt war. Es war allerdings noch nicht bezahlt. "Wo gibt es denn so etwas?", fragte der erstaunte Richter. "In Amberg", so die lapidare Antwort des Angeklagten. "Hat der Verkäufer so viel Vertrauen in Sie, dass er das Marihuana einfach so mitgibt?", wollte Jung wissen. Darauf wollte der Kümmersbrucker nicht antworten. Jedoch erklärte der 20-Jährige, dass die 2,8 Gramm schon länger in der Tasche gelegen hätten und sie es wohl vergessen hatten. "Die Qualität war nicht besonders gut", erklärte der Kümmersbrucker. Richter Jung wunderte sich, dass die beiden wochenlang das Marihuana mit sich herumgetragen haben wollen: "Ganz schön naiv. Sie hätten ja wieder in eine Polizeikontrolle geraten können."Gelernt aus der Vergangenheit hat der 21-Jährige offensichtlich nicht: Nicht nur, dass er einen Monat nach der Polizeikontrolle wieder mit Drogen erwischt wurde. Der Mann ist auch schon vorbestraft, weil er 2016 wegen des Handels mit Betäubungsmitteln verurteilt wurde. Die Strafe in Höhe von zwei Freizeitarresten hat er noch gar nicht abgesessen."Ihrer Hartnäckigkeit muss auch die staatliche Seite mit Hartnäckigkeit begegnen", sagte der Richter bei der Urteilsverkündung. Aus den zwei Arresten wurden nun für den Angeklagten zwei Wochen Dauerarrest. Seine ehemalige Freundin muss 30 Stunden Sozialdienst ableisten.