Einen sehr ungewöhnlichen Schlafplatz hatte sich ein 56-jähriger Amberger ausgesucht: den Vorraum eines Geldinstitutes in der Regensburger Straße. Wann er sich dort zur Ruhe legte, war noch nachzuvollziehen: am Sonntag gegen 16.15 Uhr. Warum er aber eigentlich in die Bank gekommen war, konnte laut Pressebericht der Polizeiinspektion Amberg "nicht abschließend geklärt werden".

Polizeibeamte kontrollierten den Mann, nachdem die Meldung von einem Schlafenden im Bank-Vorraum bei der PI eingegangen war. Schnell wurde klar: Die Alkoholisierung von über 2,5 Promille war wohl ausschlaggebend dafür, dass der 56-Jährige eine Ruhepause einlegen musste. Sie hatte ihm aber offensichtlich gutgetan: "Nach dem Wecken machte er sich auf den Heimweg", schreibt die PI.