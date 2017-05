Donnerwetter! Mittags 27 Grad. Schon am 5. Mai. Schön wär's gewesen. War's aber nicht. Schön war auch nicht unsere Wettervorhersage auf der ersten Seite. 27 Grad. Böse Zungen könnten jetzt im Nachhinein behaupten: Hat ja irgendwie doch gestimmt, 12,5 am Vormittag und 14,5 am Nachmittag. Wahrscheinlich haben die in der Redaktion einfach zusammengezählt und kamen so auf 27.

Die angekündigten Sonnenstrahlen waren dann doch eher Fake News. Also eine Falschaussage. Lügenpresse? Neiiiin! Der Vorwurf wurde auch nicht laut. Doch dennoch senken wir demütig unser Haupt und sagen sorry für die euphorische Freitagsvorhersage. Uns ist da leider Gottes ein technischer Fehler unterlaufen: In die Datenbank und damit prompt ins Blatt hat sich ein altes Wetter-Logo gemogelt. Die meisten Leser nahmen's in ihren Mails mit Humor. "Habe im Garten schon alles aufgebaut", schrieb uns einer. Und eine Kulmainerin meinte: "Das Wetter auf der heutigen Titelseite ist ja wunderbar :-)))))! Solch tolle Aussichten! DANKE! Ihr habt meinen Tag mit einem Lächeln versüßt."Sich ums (falsche) Wetter kümmern, Lesern, die sich an uns gewandt haben, auf ihre Mails antworten - das kann ebenfalls Aufgabe dessein.