Vom Schüleraustausch mit der Northampton High School kehrten 29 Schülerinnen der 9. und 10. Klassen des Dr.-Johanna-Decker-Gymnasiums zurück. Begleitet von Studienrätin Susanne Gradl und Studiendirektor Peter Ringeisen wurden die Mädchen an der Partnerschule im mittelenglischen Northampton, etwa 100 Kilometer nördlich von London, herzlich empfangen. Alle waren bereits vor dem persönlichen Kennenlernen über E-Mail und soziale Medien in Kontakt gewesen. Der erste Tag begann mit einem Willkommens-Frühstück im Sport-Pavillon der Schule. Danach begleiteten die Decker-Schülerinnen ihre Gastgeberinnen in den Unterricht. In einigen Lerngruppen wurde die Anwesenheit der deutschen Gäste gleich ganz praktisch zur Vorbereitung auf eine mündliche Deutsch-Prüfung genutzt - da waren Tipps und Aussprachehinweise von den Muttersprachlern begehrt.

In Erinnerung bleibt den Mädchen vor allem der Kontakt mit den Gastfamilien, die Gespräche im Familienkreis, die gemeinsamen Mahlzeiten und Unternehmungen. Danach befragt, was sie besonders beeindruckt habe, nannte eine Reihe von Mädchen laut einer Pressemitteilung die Höflichkeit, Freundlichkeit und Fürsorge der englischen Gasteltern, die sich so umsichtig und liebevoll um sie gekümmert hätten. Vorbereitet wurde die Woche auf englischer Seite von der Leiterin der Sprachenabteilung der Northampton High School, Deborah Hill, und ihrer Kollegin für das Fach Deutsch, Elspeth Morgan.Der Gegenbesuch der Engländerinnen in Amberg im Juli wird nun mit großer Vorfreude erwartet.