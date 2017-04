Es ist zu hören, weil man nichts hört. Die vergleichsweise Emissionsfreiheit von Elektro-Autos im Betrieb gegenüber konventionellen Verbrennungsmotoren wird unmittelbar erlebbar durch Geräuschlosigkeit. Da brummt nichts, da dieselt nichts, da röhrt es nicht hochtourig oder nagelt nichts im unteren Drehzahlbereich. Aber das Auto bewegt sich, beschleunigt, rollt leise surrend dahin, fast als würde es irgendwie schweben.

Diese Eindrücke eines E-Mobil-Novizen haben 30 von rund 130 Mitgliedern des Solar-Fördervereins bereits verinnerlicht. Zum dritten Mal präsentierten sie sich nach 2012 und 2016 mit einem "Treffen der Elektroautofahrer" und wählten heuer das Campus-Gelände der OTH als Teil ihres Tages der offenen Tür (siehe oben). "Das ist keine Händlermesse", stellte Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen Frey heraus.Hier gehe es um den ungezwungenen Erfahrungs- und Gedankenaustausch von E-Mobilisten aus der Region (im Landkreis aktuell 86) und eine lockere Plattform für jeden, der sich dafür interessiere. Seit dem ersten Treffen, das noch mit Kabinenroller-ähnlichen Experimentalfahrzeugen aufgewartet habe, sei viel, viel passiert. Rund 25 Serien-Modelle unterschiedlicher Varianten seien auf dem Markt, das Spektrum reiche vom spartanischen Kleinwagen bis zum luxuriösen Tesla-Flagschiff. In knapp vier Jahren habe Renault bei seinem Zoe die Reichweite auf bis zu 400 Kilometer (Herstellerangabe) steigern können, zeigt sich Frey von der Dynamik der Entwicklung beeindruckt. Norbert Peter fährt so ein Modell, 36 000 Kilometer hat es bereits drauf. Der selbstständige ist viel zu Kundengesprächen in der Region unterwegs und bescheinigt seinem E-Auto volle Alltagstauglichkeit. Besonders als Familien-Zweit-Pkw. Manchmal müsse er deshalb schon hinten anstehen, weil der Kleinwagen schon reserviert sei.