Eine wirre Geschichte über Manipulationen an seinem Tablet-PC tischte ein Mann (30) aus dem Raum Grafenwöhr am Sonntagabend bei der Polizeiinspektion auf. Die Beamten bemerkten bei ihm drogentypische Verhaltensweisen, was ein Drogenschnelltest bestätigte.

Der 30-Jährige musste zur Blutentnahme und seinen Wagen stehen lassen. Äußerungen des Mannes ließen darauf schließen, dass er zu Hause eine Drogen-Aufzuchtanlage betreibt. Die für Grafenwöhr zuständigen Kollegen der PI Eschenbach durchsuchten die Wohnung und fanden dort mehrere frische und bereits getrocknete Marihuana-Pflanzen sowie diverse Betäubungsmittelutensilien. Zum Schluss klagte der 30-Jährige über Entzugserscheinungen und musste zum Arzt.