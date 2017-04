Gewalttätige Übergriffe auf Hilfskräfte sorgen gerade deutschlandweit für Schlagzeilen. Jetzt musste sich in Amberg ein 30-Jähriger vor Gericht verantworten, der einem Rettungsassistenten im Einsatz mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte.

Nach Polizisten getreten

18 Monate Therapie

Alarm im Amtsgericht: Der Angeklagte kam mit einer gebrauchten Einwegspritze an die Sicherheitsschleuse. Man nahm sie ihm weg und schickte den 30-Jährigen hinauf in den Sitzungssaal. Dort wurde deutlich: Er ist schwer alkohol- und drogenabhängig. "Die Gefahr auf weitere Straftaten besteht", sorgte sich die Staatsanwältin.Am Nachmittag des 28. April letzten Jahres lag der 30-Jährige an einer Gartenmauer neben der Gasfabrikstraße, war völlig apathisch und brauchte Hilfe. Zufällig vorbeikommende Feuerwehrleute ließen über die gleich nebenan untergebrachte Rettungsleitstelle ein BRK-Fahrzeug alarmieren. Wenige Minuten später erschienen zwei Sanitäter und kümmerten sich um die vermeintliche "Schnapsleiche".Was dann geschah, war äußerst bedenklich. Kaum hatte man den 30-Jährigen auf eine Trage gehoben und in den Rettungswagen gebracht, setzte er sich auf und schlug zwei Mal mit der Faust zu. Mit stierem Blick, gleichzeitig aber zielorientiert. Einer der Hiebe ging ins Leere, der andere traf einen Rettungsassistenten voll im Gesicht. Der BRK-Mann ("Ich war völlig überrascht") brach danach seine Hilfsversuche ab und holte eine Funkstreifenbesatzung.Kaum waren die Beamten eingetroffen, wurde der Amberger erneut rabiat. Er trat nach den Ordnungshütern, nannte einen von ihnen "schwules Schwein", war nicht zu bändigen. Daraufhin mussten die Uniformierten Gewalt anwenden, um dem Tobenden Handschellen anzulegen. Noch am gleichen Tag brachte man ihn ins Regensburger Bezirkskrankenhaus. Dort allerdings entließen die Ärzte den 30-Jährigen nach relativ kurzer Entgiftungszeit.Bei der Gerichtsverhandlung handelte es sich nun um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. In ihrer Anschuldigungsschrift ging Staatsanwältin Christina Altenhofen davon aus, "dass die Gefahr auf weitere Straftaten besteht". Das sollte sich im Prozess bestätigen. Der 30-Jährige ist nach Ansicht des Landgerichtsarztes Dr. Reiner Miedel seit Jahren sowohl drogen- als auch alkoholabhängig. Er hatte zum Zeitpunkt seiner Übergriffe auf den Rettungsassistenten und die beiden Polizisten über drei Promille Alkohol im Blut. Hinzu kamen die Einwirkungen des in höherer Konzentration äußerst gefährlichen Schlafmittels Diazepam und der Droge Crystal Speed.Nahezu drei Stunden lang wurde verhandelt. Dabei schien es so, als ob der Beschuldigte so recht nicht realisierte, was im Sitzungssaal geschah. Zuvor hatten ihn Wachleute an der Sicherheitsschleuse des Amtsgerichts mit einer gebrauchten Einwegspritze erwischt und diesen Fund umgehend gemeldet. Außerdem hatte er ein Taschenmesser dabei.Der Paragraf 64 im Strafgesetzbuch regelt, dass Süchtige auf gerichtliche Weisung hin in die geschlossene Therapie eingewiesen werden können. Davon machte Richterin Julia Taubmann auf den dringenden Rat des Landgerichtsarztes hin Gebrauch. Der Mann kommt jetzt in eine Entzugsmaßnahme, die mindestens 18 Monate dauert. Dafür hatte auch die Staatsanwältin plädiert.Die Bitte von Verteidiger Jörg Jendricke, die Unterbringung vorerst zur Bewährung auszusetzen, verhallte ungehört. "Vielen Dank", sagte der Beschuldigte, schaute irritiert und fragte: "Muss ich jetzt ins Gefängnis?"