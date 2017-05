Wenn jemand kompromittierende Bilder von anderen macht und nicht nach deren Zustimmung fragt, ist das eine Verletzung des persönlichen Lebensbereichs und damit strafbar. Was daraus resultierte, war ein Prozess vor dem Amtsgericht, der Seltenheitswert besaß.

Heimliche Aufnahmen

Spätes Geständnis

70 Tagessätze à 13 Euro

Zwei Tage lang drehte sich die Verhandlung vor Richterin Sonja Tofolini um einen Bereich, der im Regelfall nicht vor anderen ausgebreitet wird. Doch diesmal musste es sein. Es ging um Nacktaufnahmen, die ein 34-Jähriger von seiner damaligen Freundin angefertigt hatte. Die beiden waren längere Zeit zusammen. Dann aber geschah etwas, dass sich die 25-Jährige nicht gefallen lassen wollte.Beide kamen eines nachts aus Nürnberg und ließen sich nach Amberg fahren. Endstation war die Wohnung der jungen Frau und anschließend deren Bett. Was dort geschah, war wohl einvernehmlich. Doch als die 25-Jährige einschlief, holte ihr Freund seine Kamera und machte kompromittierende Aufnahmen.Als das Verhältnis auseinanderging, drohte der 34-Jährige damit, die Fotos öffentlich zu machen, falls ihn die Frau verlassen würde. Das war zu viel. Nicht lange darauf ermittelte die Staatsanwaltschaft. Die daraus resultierenden beiden Prozesstage verliefen nicht immer im zwischenmenschlich gepflogenen Ton. Dabei offenbarte sich: Die Frau möchte mit ihrem Ex-Lebensgefährten nichts mehr zu tun haben. Am Ende ihrer Aussage machte sie weinend deutlich: "Ich will nur meine Ruhe."Erst in der zweiten Verhandlungsrunde räumte der 34-Jährige ein, in der fraglichen Nacht die Fotos gemacht zu haben. Zuvor hatte es ein sogenanntes Rechtsgespräch zwischen der Richterin, Staatsanwalt Wolfgang Doblinger und Verteidiger Helmut Mörtl gegeben. Danach stand fest: Die Ahnung konnte, trotz mehrfacher Vorstrafen des Angeklagten, mit einer Geldstrafe abgehen.Sie fiel nicht allzu hoch aus. Da der Angeklagte Unterstützungsempfänger ist, wurden von Staatsanwalt Wolfgang Doblinger 70 Tagessätze zu je 13 Euro beantragt. Das hielt auch Anwalt Helmut Mörtl für ausreichend. Die Richterin schloss sich an. Sie rügte aber: "Sie haben eine Schlafende fotografiert. Das geht nicht."