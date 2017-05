In ihrer Freizeit retten sie Leben, löschen Feuer oder holen auch die Katze vom Dach: die Freiwilligen der Feuerwehr in Amberg. Beim 37. Wachfest durften die vielen Neugierigen hinter die Kulissen schauen. Die Feuerwehr lockte mit einem spannenden Programm.

Actionreiches Programm

Suche nach Nachwuchs

Innerhalb weniger Sekunden steht das Gartenhäuschen aus Holz in Flammen. Es wird ungemütlich heiß rund um den Brandherd. Die Vorhänge in dem Verschlag, die bis vor Kurzem noch weiß waren, sind nun feuerrot. Jetzt muss es schnell gehen: Die Feuerwehrleute rollen einen neongelben dicken Wasserschlauch aus. Dann strömt das Wasser durch den Schlauch und die Feuerwehrleute besprühen die brennenden Bretter. Das Feuer ist schnell unter Kontrolle, doch die dicken Rauchschwaden, die in die Höhe steigen, brennen in den Augen.Zum Glück ist diese Aktion nur eine Demonstration für die Dutzenden Besucher des Wachfests am Sonntag bei der Feuerwehr in Amberg. "So schnell lässt sich ein Feuer löschen. Doch viele Todesopfer gibt es nicht wegen des Feuers, sondern wegen einer Rauchgasvergiftung", warnt der Sprecher der Übung. "Die Aktion soll Ihnen auch zeigen, wie wichtig ein Rauchmelder in Ihrer Wohnung ist."Unzählige Menschen aus dem Landkreis und der Stadt sind an den Schießstättenweg gekommen, um genau zu erfahren, was die vielen Freiwilligen in ihrer Freizeit so leisten, wenn sie im Dienst der Feuerwehr sind. Dazu hat die Feuerwehr unter anderem sämtliche Einsatzfahrzeuge aus der Halle geholt, Führungen durch die Wache angeboten und an Ständen über Rauchmelder informiert. Besonders die großen Gefährte haben es den Kindern angetan, so wie dem sechsjährigen Jonas Schmidl aus Ebermannsdorf, der auf einem Abroller herumturnt. Am liebsten hätte er genau dieses riesige Fahrzeug auch daheim, erklärt er. "Es hat eine Löschkanone und kann viel Wasser spritzen", erklärt er mit einem Kennerblick. Mit seiner Mutter und dem Bruder hat er bereits alle Fahrzeuge genau inspiziert und ist sich nun sicher: "Eines Tages möchte ich auch mit so etwas fahren."Mit dem Wachfest möchte die Feuerwehr ihre Arbeit den Menschen "grundsätzlich nahe bringen", sagt der Vorsitzende und Kommandant Bernhard Strobl. "Für viele ist es sicherlich sehr interessant, was sie hier zu sehen bekommen." Nicht ganz uneigennützig öffnet die Feuerwehr dafür ihre Türen. "Natürlich hoffen wir, dass wir dadurch Nachwuchs finden - sowohl Jüngere als auch Ältere." Auch aus diesem Grund hat die Feuerwehr vor einiger Zeit rund 1000 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren angeschrieben und eingeladen, am Sonntag doch einmal vorbeizuschauen.

Über zwei neue Einsatzfahrzeuge und einen Abrollbehälter darf sich die Feuerwehr Amberg freuen. "Wichtig sind nicht nur hochmotivierte und gut ausgebildete Feuerwehrleute, sondern auch, dass ihnen die entsprechende Technik zur Verfügung steht", erklärte Feuerwehr-Kommandant Bernhard Strobl. 705 Einsätze hätte seine Feuerwehr im zurückliegenden Jahr bewältigt. "Das sind etwa zwei Einsätze pro Tag." Die Investitionen, die für das neue Kommandofahrzeug den Gerätewagen und den Abrollbehälter getätigt wurden, "sind für die Allgemeinheit, denn sie kommen jedem zugute, der Hilfe braucht", sagte Strobl.

Lob vom OB

Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny lobte die Arbeit der Freiwilligen: "Wenn ich auf den Fuhrpark der Feuerwehr blicke, sehe ich, dass die Verantwortlichen mit dem Geld der Stadt sehr verantwortungsvoll umgehen. Ihnen ist es gelungen, den Fuhrpark sinnvoll zu ergänzen und so für die veränderten Herausforderungen bereit zu sein."