Es zischt und dampft im Schanzgäßchen: Der Duft des frischen Biersuds wabert immer noch durch die Altstadt - seit nunmehr 400 Jahren. Eine der ältesten Brauereien Ambergs feiert am Wochenende Jubiläum.

Bierfest zum Jubiläum Die Brauerei Winkler feiert ihr Jubiläum von Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Mai, im Brauereihof mit einem abwechslungsreichen Programm: Freitagabend bringen ab 19 Uhr "The Funky Blues Rabbits" die alten Gemäuer zum Beben, am Samstagabend sorgen "The Fantastic Pepperboyz" mit Rockmusik für Stimmung. Außerdem besteht am Samstag ab 14 Uhr bis 18 Uhr die Möglichkeit, an Brauereiführungen teilzunehmen. Der Sonntag schließlich steht ganz im Zeichen der Geschichte: Mit dem Nabburger Tor kann das Wahrzeichen der Brauerei besichtigt werden, es wird im Hof historisch Bier gebraut, ein Mittelalterlager ist aufgebaut und Kinder können sich am Armbrustschießen versuchen. Beginn ist dabei schon um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, Ausklang des Festes gegen 19 Uhr. Es gibt ein vielfältiges Speisenangebot; der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Lange Historien sind gerade bei Brauereien häufig, aber dass ein privater Handwerksbetrieb ganze vier Jahrhunderte überdauert, und das auch noch am gleichen Ort und mit dem immer gleichen Gewerbe des Bierbrauens, ist dann doch außergewöhnlich. Und so gehört die Brauerei Winkler am Schanzgäßchen zu den historischen Besonderheiten der Altstadt. Stadtarchivar Dr. Johannes Laschinger fällt auch nach längerem Überlegen kein vergleichbares Beispiel in der Gegend ein, sieht man mal vom Rathaus, kirchlichen Institutionen und Klöstern ab.Der Grundstein für die heutige Brauerei wurde gelegt, als im Mai 1617 eine Gruppe begeisterter Amberger Bürger das Grundstück im Hinterhof der Oberen Nabburger Gasse 9 erwarb, um darauf einen "Mulzstadel" und ein Brauhaus zu errichten. Offensichtlich waren sie sich Ihrer Sache sehr sicher, denn das sogenannte "Weiße Brauhaus Amberg" wurde so massiv gebaut, dass es seit 1617 bis heute durchgehend Amberg und Umgebung mit Bier versorgt.Von Beginn an hatte die neue Brauerei eine enorme Bedeutung für die Stadt und ihre Bürger. Das Braurecht verlieh Kurfürst Friedrich V. - der spätere Winterkönig - höchstpersönlich und gestattete mit der "Weissenbier undt Brauordnung" am 26. Oktober 1617 sogar das Brauen von Weißbier, das eigentlich dem bayerischen Landesherren vorbehalten war. Sicher lässt es sich nicht nachweisen, aber mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ist die Brauerei Winkler damit heute die älteste private Weißbräustätte Bayerns.Bereits Mitte des 17. Jahrhunderts hatte sich die Weißbräugesellschaft zur größten Braustätte Ambergs entwickelt. Die dort gebrauten Biere waren auch überregional beliebt: Jede Woche gingen unter anderem zwei "Bierzüge mit mehreren Fässern" nach Nürnberg und an den Herzog von Württemberg und bald war mehr als die Hälfte der Amberger Hausbesitzer an der Gesellschaft beteiligt. Der Erfolg war über mehrere Generationen hinweg riesig - im Rekordjahr 1649 nach dem 30-jährigen Krieg wurde den Gesellschaftern eine heute unvorstellbar hohe Dividende von 113 Prozent gezahlt.Später war die Brauerei als Kommunbrauhaus gleichzeitig Heimat für mehrere Brauer, die jeweils ein Haus mit Braurecht besaßen und die im Sudhaus gebraute Würze mit Pferdefuhrwerken heimfuhren um sie dort zu vergären. Das fertige Bier wurde dann meist im eigenen Wirtshaus ausgeschenkt. Auch nach dem Ende des Kommunbraurechts 1807 wurde das Sudhaus noch genossenschaftlich von mehreren Brauereien und Wirten benutzt. Dies ermöglichte im Jahr 1913 dem Brauer Josef Winkler den Einstieg in die Brauerei.Seit 2016 ist mit Maximilian Winkler die vierte Generation beteiligt, der die Geschäfte gemeinsam mit den Eltern Angelika und Josef Winkler führt. Die Brauerei braut neun Sorten Bier, ergänzt durch saisonale Spezialitäten und Sondersude. Als einzige Amberger Brauerei füllt sie unter der Marke Frucade auch Limonaden selbst in Flaschen ab.