Der Mann war Vermögensberater von Beruf, reiste von Tschechien nach Deutschland und startete dort eine abenteuerliche Tour: Am 3. August 2016 präsentierte der 43-Jährige in Dresden einen über 150 Millionen Euro lautenden Scheck bei einer Filiale der Deutschen Bank. Als er die gewünschte Überweisung auf ein Firmenkonto in der Tschechischen Republik nicht bekam, fuhr der Mann weiter nach Amberg.

Am 4. August, einem Freitagnachmittag, legte der Anlage- und Vermögensberater den Scheck bei einer örtlichen Niederlassung der Deutschen Bank vor und zeigte gleichzeitig einen "Letter of Confirmation", der die Echtheit der astronomischen Summe bestätigen sollte. Der Brief, ebenso wie der Scheck später als Totalfälschung von den Ermittlungsbehörden identifiziert, war von zwei Vorstandsmitgliedern der Deutschen Bank in Frankfurt am Main unterzeichnet. Sie hatten von dem Empfehlungsschreiben keine Ahnung.Gegen den nach seinem Amberger Auftritt in U-Haft genommenen Überbringer hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben. Sie lautet auf Scheck- und Urkundenfälschung, bezieht auch versuchten Betrug mit ein. Das Hauptverfahren vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts ist zwischenzeitlich eröffnet.Der Prozess beginnt Anfang April und wurde vorläufig auf fünf Tage angesetzt. Im Verlauf der Verhandlung muss sich herausstellen, ob der 43-Jährige quasi im Alleingang handelte oder ob es Hintermänner gab, die ihn nach Deutschland schickten.