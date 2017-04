Und das alles soll der Wahrheit entsprechen? "Ja", sagt ein 44-Jähriger, der seit Freitag vor der Ersten Strafkammer des Amberger Landgerichts sitzt und eine abenteuerliche Geschichte erzählt. Sie begann angeblich mit einem Anruf in der Tschechischen Republik.

Der 44-jährige Investitionsberater will im Vorjahr von einem Unternehmer kontaktiert worden sein. Der in Rumburk wohnende Mann solle sofort tätig werden. Es ging um einen Scheck über 150 Millionen Euro, dessen Einlösung bei der Deutschen Bank und die Überweisung des Betrags auf ein Konto der Firma.Zuerst kam es nach Angaben des wegen Fälschung und Betrugsversuchs angeklagten Ex--Chemie-Ingenieurs zum Treffen mit dem Auftraggeber im französischen Nizza. Dort wurde ihm der voluminöse Scheck in die Hand gedrückt. Ausgestellt von der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt und begleitet von einem Schreiben zweier Bankvorstände, was die Echtheit des Papiers beglaubigen sollte. "Beides waren Fälschungen", sagt der Amberger Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier.Der 44-Jährige kehrte nach Tschechien zurück und ließ den Scheck samt "Letter of Confirmation" angeblich von zwei fachkundigen Freunden prüfen. "Er ist okay", sollen sie gesagt haben. "Warum haben Sie ihn nicht bei der Deutschen Bank in deren Prager Niederlassung eingelöst?", fragte Kammervorsitzende Roswitha Stöber. Dort, so hörte sie, "werden nur Stammkunden bedient".Am 3. und 4. August letzten Jahres reiste der Investitionsberater, der sechs Millionen Euro Honorar hätte bekommen sollen, nach Deutschland. Erst zu einer Filiale der Deutschen Bank in Dresden, am anderen Tag zu einer Niederlassung in Amberg. In Dresden musste er wieder gehen, in Amberg kam die Polizei und nahm ihn fest. "Aber er war die ganze Zeit über ruhig und gefasst", hörte das Gericht von einem Zeugen.Was hatte es mit den 150 Millionen auf sich? Nach Informationen des Auftraggebers sei dieser Betrag von einem Investor zur Verfügung gestellt und bei der Deutschen Bank in Frankfurt deponiert worden. Das fragliche Unternehmen ist eher bescheiden. "Eine Klitsche", wie der Oberstaatsanwalt seinen Nachforschungen entnahm. Vier weitere Prozesstage zur Klärung der abenteuerlichen Geschichte folgen. Auch aus der Tschechischen Republik sollen Zeugen kommen.