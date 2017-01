Dass gleich fünf Gymnasien bei einem Berufsinformationstag kooperieren, kommt selten vor. Die vier aus Amberg und das Sulzbach-Rosenberger HCA hatten damit am Dienstag im ACC fast so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Rund 450 Schüler aus der Oberstufe nahmen bei 30 Workshops und 20 Messeständen Berufsbilder sowie Studiengänge unter die Lupe. Peter Welnhofer als Direktor des für die Organisation zuständigen GMG freute sich, dass bei der 9. Auflage des BuS-Tages nach einigen Jahren Pause das Decker-Gymnasium wieder dabei war. Für Franz-Xaver Huber, den neuen Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in der Oberpfalz, war es der erste größere offizielle Termin. Er riet den Schülern, bei den Gesprächen mit Firmenvertretern viele Kontakte zu knüpfen: "Kontakte sind im Leben viel Wert." OB Michael Cerny gab den Gymnasiasten mit auf den Weg, ihren Beruf nicht dem Zufall zu überlassen, sondern aktiv zu werden. "Und orientiert euch nicht nur an dem, was die Wirtschaft braucht, sondern hört in euch selbst rein." Am meisten würde ihm gefallen, so Cerny, "wenn ihr dann mit einer tollen Ausbildung wieder hierher zurückkommt". Das Bild zeigt den Umgang mit Swing Sticks, mit denen die Döpfer-Schulen für Therapieberufe warben. Bild: Steinbacher