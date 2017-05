Weil ein 46-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Nabburg offenbar durch einen am Straßenrand stehenden Bekannten abgelenkt wurde, ist er am Montagmorgen auf der Staatsstraße 2040 bei Etsdorf auf ein Auto vor ihm aufgefahren.

Schwere Verletzungen

Kurz zuvor war eine Landkreisbewohnerin (22) mit ihrem Audi A3 aus der Höglinger Straße in Etsdorf nach links Richtung Amberg in die Staatsstraße 2040 eingebogen. Im Rückspiegel sah sie laut Polizeibericht einen Biker (46) mit einer Honda Hornet 900 heranfahren. Dieser soll dann einen am Straßenrad stehenden Bekannten gegrüßt haben - und bemerkte deshalb offensichtlich zu spät den vorausfahrenden Audi. Der Motorradfahrer bremste noch heftig, versuchte auch ein Ausweichmanöver, prallte aber trotzdem links gegen das Heck des Pkw und wurde in den linken Straßengraben geschleudert.Der Biker wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in das Klinikum St. Marien nach Amberg gebracht. Auch die Autofahrerin wurde dort eingeliefert: Sie hatte einen Schock, abgesehen davon aber nur leichte Blessuren erlitten. Die Feuerwehr Etsdorf leitete zeitweise den Verkehr über Unterpennading um und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Der Schaden ab beiden Fahrzeugen wird auf knapp 5000 Euro geschätzt.Fast an derselben Stelle hatte es tags zuvor, am Sonntag gegen 17.20 Uhr, schon einen Motorrad-Unfall gegeben. Verunglückt ist dabei eine 53-Jährige Frau aus dem Raum Weiden, die mit ihrer Moto Guzzi auf der Staatsstraße 2040 zwischen Trisching und Etsdorf unterwegs war. Kurz nach Etsdorf kam sie, ohne dass jemand anderer beteiligt war, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Frau wurde laut Polizeibericht mittelschwer verletzt ins Klinikum nach Amberg gebracht. An ihrer Maschine entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Das Motorrad wurde sichergestellt: Es soll auf einen möglichen technischen Defekt untersucht werden.