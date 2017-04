Er fuhr mit der bulligen Geländelimousine bis ins ferne Kasachstan und wieder zurück. Weitaus mehr Touren aber führten den Mann in tschechische Spielcasinos, wo er seine Monatslöhne verpulverte. Von den Raten für das knapp 20 000 Euro kostende Auto wurde nie ein Cent bezahlt.

Trotz Schufa-Eintrag

Acht Monate Haft

"Er kam und sah sich über Stunden hinweg Fahrzeuge an", hörte man im Gerichtssaal vom Personal eines Amberger Autohauses. Das war im April 2013. Dann entschied sich der heute 52-Jährige für einen sogenannten SUV. Der Wagen hatte zwar schon einiges an Laufleistung auf dem Tacho, trotzdem kostete er 19 600 Euro.Der Kunde legte eine Verdienstbescheinigung vor, die ihn als 2000-Euro-Monatsverdiener auswies. Deswegen willigte der Chef des Unternehmens in den Verkauf ein, obgleich offenbar eine Schufa-Notierung bestand. Vereinbart wurde: Anzahlung in den folgenden Tagen, danach Monatsraten in Höhe von 800 Euro. Der laut Angaben eines Bediensteten "seriös wirkende Herr" brauste von dannen. Ab dann sah und hörte man nichts mehr von ihm.Die Firma wartete. Über ein Jahr verging. Käufer und Auto blieben verschollen. Was man in dem Unternehmen nicht ahnte, war: Eine lange Reise führte ihn bis nach Kasachstan, regelmäßig steuerte er auch Spielcasinos in Tschechien an. Dort verschwand sein Monatslohn, abgehoben immer kurz nach dem Überweisen, in Automaten und an Spieltischen.Reiner Zufall: Lange nach dem Autokauf sah ein Mitarbeiter des Verkäufers den SUV an sich vorbeifahren. Der Mann reagierte sofort, folgte dem säumigen Zahler an seine Wohnung im Eisbergviertel und stellte ihn. Ab dann ging der heute 52-Jährige wieder zu Fuß. Wohin ihn anschließend der Weg führte, blieb unklar. Zu einem später anberaumten Prozess wegen Betrugs erschien er nicht. Also erging Haftbefehl. Erst längere Zeit darauf wurde die Anordnung vollzogen. Seither saß der Übersiedler in einer fränkischen Haftanstalt. Jetzt wurde er gefesselt vor Amtsrichterin Julia Taubmann geführt. Seine Spielleidenschaft gab er zu. "Wie viele Kilometer sind Sie gefahren?", fragte man ihn. "Wohl über 10 000", räumte er ein. Doch nach Schätzungen waren es 50 000. Als der SUV zum Autounternehmen zurückkehrte, war er stark gezeichnet von den Touren.Für die illegalen Ausflüge mit dem auf betrügerische Weise erlangten Wagen gab es acht Monate. "Ohne Bewährung", wie die Richterin in ihrem Urteil verfügte. Die Frage lautete danach: Konnte man den Wohnsitz- und Mittellosen auf freien Fuß setzen? Das wurde verneint. Womit sofort wieder Haftbefehl erlassen und der 52-Jährige zurück ins Gefängnis gebracht wurde. Gerne hätte der Autoverkäufer gewusst, wie er denn nun an einen Schadenersatz kommen könne. Doch Zahlungen, so sieht es aus, sind wohl nicht zu erwarten.