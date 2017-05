(ads) In der Dreifaltigkeitskirche empfingen 55 junge Christen von Weihbischof Josef Graf das Sakrament der Firmung. Pfarrer Ludwig Gradl ließ wissen, dass sich die Firmlinge seit Monaten unter der Leitung des Gemeindereferenten Anton Rauch bestens vorbereitet hätten. 27 Kinder stammen aus der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit, zwei aus dem Kuratbenefizium St. Peter und Paul Paulsdorf, acht aus der Pfarrei Hl. Familie am Bergsteig und weitere 18 aus der Pfarrei Aschach/Raigering.

Bei all diesen Aktionen und in den Gottesdiensten konnten die Jugendlichen laut Pfarrer Gradl Perlen sammeln, aus denen sie nun einen Rosenkranz zur Erinnerung an ihren großen Tag bastelten. In seiner Predigt machte Domkapitular Graf bewusst, dass Jesus mit der Firmung "ein unbegreiflich großes inneres Geschenk" mache, denn er gebe sich beim Empfang des Sakraments in der Gestalt des Hl. Geistes hin.Nach seinen Aussagen beinhalte eine Gabe auch immer eine Aufgabe, die für die Firmlinge darin bestünde, sich von Jesus begeistern zu lassen und andere mit dieser Begeisterung anzustecken. Mit der abendlichen Dankandacht fand das Fest der Firmung einen gebührenden Ausklang.