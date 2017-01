"Wir brauchen neue Leitplanken für eine zukunftsträchtige und vernünftige Politik", sagte Vorsitzender Wolfgang Fesich bei der Arbeitsgemeinschaft 60plus. Die SPD-Senioren wählten nicht nur neu, sondern stimmten sich auch auf den Wahlkampf ein.

Schwung für Wahlkampf

60plus aktiv beteiligt

Neuwahl Die Mitglieder wählten Wolfgang Fesich (Neumarkt) zum Vorsitzenden, Rosemarie Hentschel (Amberg), Lydia Losehand und Rainer Riedel (beide Neumarkt) zu seinen Stellvertretern. Dem Vorstand gehören noch Gerlinde Müller (Amberg), Heinz Netta (Amberg), Helene Schwanz (Sulzbach-Rosenberg), Sonja Höcherl (Amberg), Sebastian Falk (Amberg), Ursula Rähr (Sulzbach-Rosenberg), Rita Weber (Amberg), Helmut Losehand (Neumarkt) und Kucharski Hermann (Kastl) an. Fesich ist auch 60plus-Vertreter im Vorstand des Unterbezirks.

Bürgermeisterin Brigitte Netta hob bei der Mitgliederversammlung der SPD-Arbeitsgemeinschaft im Unterbezirk Amberg-Sulzbach-Neumarkt die generationenübergreifende Zusammenarbeit von 60plus mit den Jusos hervor. "Ihr seid die größte und aktivste Arbeitsgemeinschaft der SPD und bringt eure große Lebenserfahrung in unsere Parteiarbeit ein", erklärte sie. Auf Initiative von 60plus habe die SPD-Fraktion im Amberger Stadtrat einen Antrag zur Schaffung eines Seniorenbeirats für die Stadt gestellt.Gerhard Kuhlik vom Bezirksvorstand von 60plus Oberpfalz sprach sich dafür aus, dass die SPD das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt stellen soll. Eine ausreichende Altersversorgung, Veränderungen beim Mindestlohn sowie gerechtere Sozialversicherungsbeiträge müssten offensiv angegangen werden. "Die Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat wird uns Schwung für den Bundestagswahlkampf geben", zeigte er sich überzeugt.Johannes Foitzik aus Neumarkt, Direktkandidat für die Bundestagswahl, schwor die Mitglieder auf den anstehenden Wahlkampf ein: "Viele Menschen haben Angst um ihre Rente. Die Politik muss eine Lösung für dieses Problem anbieten, die vielen gerecht wird. Und das kann nur die SPD." Mit Martin Schulz könne seine Partei den Wählern einen sehr guten Kanzlerkandidaten präsentieren. Listenkandidat Martin Seibert aus Amberg forderte dazu auf, nicht mit Zukunftsängsten Politik zu machen. Vielmehr sollte man deutlich sagen, was man für die Zukunft tun werde. In seinem Rechenschaftsbericht ging Wolfgang Fesich auf die vergangenen zwei Jahre ein. Neben den regelmäßigen Vorstandssitzungen arbeitete man in verschiedenen Projekten mit. Dabei würdigte er besonders das gemeinsam mit den Jusos installierte Zukunftsforum als Beispiel für einen intensiven inhaltlichen Austausch zwischen den Generationen.Bei der Erstellung von seniorenpolitischen Gesamtkonzepten in Kommunen sei 60plus aktiv beteiligt gewesen. Bei all der inhaltlichen Arbeit kam aber auch die Geselligkeit nicht zu kurz.