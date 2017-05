700 Jahre segensreiches Wirken für Amberg

1317 stiftete Ludwig der Bayer den Bürgern von Amberg ein Spital. Am Samstagvormittag feierte die Einrichtung ihren 700. Geburtstag. Sie zählt damit zu den ältesten Stiftungen Deutschlands, die ihren eigentlichen Zweck immer noch erfüllen.

Selbstbestimmt leben

Aus der Geschichte der Bürgerspitalstiftung Amberg. (msc) Stadtarchivar Dr. Johannes Laschinger nahm die Besucher der 700-Jahr-Feier der Bürgerspitalstiftung mit auf eine Zeitreise. "In Gottes Namen Amen." Mit diesen Worten beginnt die Urkunde König Ludwigs des Bayern, mit der er am 22. April 1317, am Vortag des St. Georgstags, das Amberger Spital stiftete, so Laschinger. Der König war im April 1317 vom Alten Hof in München nach Regensburg gekommen, wo seine Kanzlei als eine ihrer ersten Tätigkeiten die Amberger Spitalurkunde ausfertigte.



Adressat der Amberger Stiftung Ludwigs war die Gesamtheit der Amberger Bürgerschaft, die wir "liep vor anderen unseren laeuten" haben, wie es in der Urkunde wörtlich heißt. Ehrlicherweise solle aber gesagt werden, dass es dem Stiftungsgründer mehr um das eigene Seelenheil, als um das leibliche Wohl der Untertanen ging. Errichtet wurde das Spital vor dem alten Nabburger Tor, einem der beiden damaligen Stadttore, außerhalb der ältesten Stadtmauer. Damit lag es am Kreuzungspunkt der von Bayreuth über Hahnbach kommenden Landstraße mit der nach Nürnberg führenden Verbindung und konnte so als von Fremden besuchtes Gasthaus dienen. Im Mittelalter diente das Spital nicht bloß zur Versorgung der arbeitsunfähigen Armen und zur Pflege von Kranken, sondern auch zur Aufnahme von Verwahrlosten, Verwaisten und Findelkindern.



Interessant waren Laschingers Ausführungen zur 1540 erlassenen Speiseordnung. Demnach erhielten die Insassen, genannt Pfründner, täglich zwei Mahlzeiten, die morgens aus Suppe, Fleisch und Kraut, abends aus Heidelbrei, also Brei aus Buchweizen, und Milch oder wieder aus Fleisch und Suppe bestanden. Mittwoch, Freitag und Samstag waren Fasttage. Ferner bekam jeder Pfründner täglich eine Mass Bier und jede Woche einen Laib Brot. Besondere Zuteilungen wurden an hohen Feiertagen und den Jahrestagen der Stifter ausgegeben.



Das Spitalgebäude änderte im Laufe der Geschichte sein äußeres Erscheinungsbild. Zum ersten Mal beschreibt Bürgermeister und Stadtchronist Michal Schwaiger die Spitalgebäude, wozu die Kirche, ein Haus, Stadelgebäude, Mulz- und Backhaus, Stallungen und schließlich die "Pfründt-Häusl" gehörten. Im ausgehenden 18. Jahrhundert bestand das Spital aus Pfründner- und Verwalterhaus, Spitalschreiberwohnung, Spitalpfarrhof, Mesnerhaus und altem Spital. Die größte Veränderung erfolgte im 21. Jahrhundert. Heute existieren zwei Heime, in denen die alten Namen fortleben, das 2001 eröffnete "Heilig-Geist-Stift" an der Infanteriestraße und das 2011 eingeweihte "Bürgerspital Seniorenzentrum" an der Schlachthausstraße.

Mit einem Gottesdienst in der Basilika St. Martin und einem Festakt im Rathaus würdigte die Stadt diesen denkwürdigen Anlass. Im mittelalterlichen Wams marschierte die Stadtwache auf und der Stadtschreiber, Syndikus und Rat der Stadt aus dem 17. Jahrhundert - Doktor Johannes Zeiler (Walter Hellmich) - übernahm die launige Begrüßung der Festgäste. Zuförderst nannte er die "liebreizende Staatsministerin" Emilia Müller, die aus München angereist war.Noch nie sei sie so charmant begrüßt worden, strahlte die Politikerin, um sich dann voll Ernst dem Grußwort zu widmen. Die Bürgerspitalstiftung Amberg habe sich der Fürsorge und insbesondere der Altenhilfe verschrieben. "Dabei erfüllt sie Tag für Tag einen Fürsorgegedanken mit der Wärme gelebter Mitmenschlichkeit!" Der demographische Wandel spiele in der Altenhilfe eine große Rolle, so Müller: "In etwa 30 Jahren wird es mindestens doppelt so viele Pflegebedürftige geben wie heute!".Sie verwies auf das Programm "Selbstbestimmt älter werden", wobei man die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stärken wolle. Auch auf die breite Palette an alternativen Wohn- und Unterstützungsformen machte sie aufmerksam, aber auch auf die große Bedeutung von Senioren- und Pflegeheimen. Bei allen Angeboten seien es jedoch "die Menschen, die die pflegebedürftigen Älteren am meisten brauchen, ob nun zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen". Mit Stolz blicke die Stadt auf 700 Jahre Stiftung zurück, betonte auch Oberbürgermeister Michael Cerny. Zur Gründungszeit sei es durchaus üblich gewesen, durch gute Taten leichter den Weg in den Himmel zu finden.Er erinnerte daran, dass es im Lauf der Jahre etliche finanzielle und andere Probleme zu lösen gab. Die Stiftung bedeute eine große Verantwortung für die Stadt und eine besondere Herausforderung für die Zukunft. Den kirchlichen Segen spendeten Joachim von Kölichen und Pater Augustin in einer ökumenischen Feier in der Basilika St. Martin. Die ausführliche Festschrift und Festrede steuerte Stadtarchivar Dr. Johannes Laschinger bei. Mit Klassik- und Tangomelodien bereicherte das Streichquartett des Max-Reger-Gymnasiums Amberg den Festakt.