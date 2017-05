Die Masche mit den falschen Polizisten wurde schon so oft praktiziert, dass sie als verbraucht gelten könnte. Doch immer wieder sind Gauner damit erfolgreich. Auch in Amberg, jedenfalls im zweiten Anlauf. Denn im ersten Versuch bissen sie auf Granit.

Die 81-jährige Rentnerin, an deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Marienstraße zwei Männer am Donnerstag um 14.15 Uhr klingelten, schöpfte Verdacht. Einer der beiden erklärte, er komme von der Kriminalpolizei Amberg und zeigte sogar einen angeblichen Polizeidienstausweis vor. Er erzählte der 81-Jährigen, in dem Haus seien zwei Straftäter festgenommen worden. Deshalb müsse die Kriminalpolizei jetzt in die Wohnung und Vergleichs-Fingerabdrücke nehmen. Außerdem sollte die Rentnerin ihr Bargeld vorzeigen. Die Frau ließ sich durch diese plumpe Geschichte aber nicht hinters Licht führen und schlug den angeblichen Kriminalbeamten die Tür vor der Nase zu.Weniger glücklich agierte gegen 15.30 Uhr ein 85-Jähriger im Kirchensteig, als sich vermutlich die gleichen beiden falschen Kriminalbeamten erneut vorstellten. Mit der selben Story wie schon zuvor ließen sie sich Bargeld und Schmuck (im Gesamtwert von rund 500 Euro) nicht nur zeigen, sondern auch aushändigen. Danach entfernten sie sich in Richtung Finanzamt, wurden aber dort noch beobachtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ergebnislos.Ein Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und circa 35 bis 45 Jahre alt beschrieben. Er trug blaue Jeans sowie ein schwarz-buntes Baseball-Cap mit einer unbekannten Aufschrift. Der andere Täter war etwa 50 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und trug eine grüne knielange Jacke und möglicherweise ein rot-braunes Toupet.Hinweise zu den Tätern oder einem möglichem Fluchtfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Amberg (09621/890-0) entgegen. Sie rät in ihrem Pressebericht zur Vorsicht: "Weder uniformierte noch zivile Polizeibeamte werden an der Haustüre nach Verstecken von Bargeld und Schmuck fragen. In derartigen Fällen sollte sofort die örtliche Polizeidienststelle (09621/890-320) telefonisch informiert werden. Hier kann auch immer zur Legitimation der Personen nachgefragt werden."