Die Beschwerden hatten sich zuletzt gehäuft: Nachdem sich in der Vergangenheit mehrere Anwohner wegen des schlechten Zustands unbenutzter Mülltonnen im D-Programm an Oberbürgermeister Michael Cerny gewandt hatten, hat das Sachgebiet Grün des Baureferates laut einer Pressemitteilung nun eine adäquate Lösung gefunden. "Wir haben bereits damit begonnen, die maroden und nicht mehr benutzten Tonnenschränke abzubauen, die gut erhaltenen, sanierten und noch verwendeten Boxen hingegen bleiben erhalten", wird Sachgebietsleiter Bernhard Frank zitiert.

Seinen Erkenntnissen zufolge hatte es ursprünglich 274 dieser Boxen in der Wohnanlage gegeben. 2013 und 2014 waren im Zuge von Baumaßnahmen schon einmal 27 von ihnen entfernt worden. "Jetzt werden weitere 50 Müllhäuschen ersatzlos beseitigt", ergänzt Frank. Zuvor musste er jedoch erst einmal die Eigentümer ermitteln und fragen. "Zum Teil waren etliche Nachforschungen erforderlich, um überhaupt zu erfahren, wem die nicht mehr genutzten Boxen gehören", berichtet der Fachmann für Grünplanung und Landespflege. Die Behälter befänden sich teilweise in derart schlechtem Zustand, dass schon aus Gründen der Verkehrssicherheit reagiert werden musste. "Die meisten dieser Boxen sind nicht abgesperrt. Manche Türen sind stark verrostet oder schon aus der Verankerung gebrochen. Hier besteht akute Verletzungsgefahr", lässt Bernhard Frank wissen. Zudem seien die Behältnisse in der Vergangenheit mehrfach für die Abfallentsorgung missbraucht worden, mit dem Ergebnis, dass sich in ihnen Müll und Unrat angesammelt haben.Auf der anderen Seite habe sich aber auch gezeigt, dass sich an anderen Standorten Eigentümergemeinschaften vorbildlich um den Erhalt kümmerten: "In diesen Bereichen besteht auch kein Handlungsbedarf. Deshalb haben wir beschlossen, sie auch weiterhin stehen zu lassen." Wie sich bei der Ende vergangenen Jahres gestarteten Befragung außerdem ergeben habe, hätten sich einige der Anwohner als Ersatz für die aufgelassenen Mülltonnenplätze zusätzliche Stellplätze gewünscht. Dies sei jedoch ohne Bebauungsplanänderung nicht möglich. Außerdem müssten die Anwohner dafür zahlen.